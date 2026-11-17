Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что двусторонняя встреча лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС пройдет после пленарного заседания.
Двусторонняя встреча президентов России и Соединенных Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на завтра, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В ходе общения с журналистами он выразил надежду, что предстоящие переговоры будут содержательными.
По словам помощника президента, встреча должна пройти после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Завтра мы планируем двустороннюю встречу. Мы надеемся, что она будет полезна и содержательна... Ждать начала после завершения пленарного заседания, примерно так"
— Юрий Ушаков
Также он отметил, что в составе российской делегации на этих переговорах в Шэньчжэне примут участие несколько человек.