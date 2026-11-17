Власти Дагестана анонсировали строительство нового водовода. Он должен помочь решить проблему дефицита питьевой воды на юге региона.

В Дагестане намерены построить водовод "Самур - Дербент - Каякент", который поможет решить проблему дефицита питьевой воды в южной части республики. Об этом 18 ноября написал на своих страницах в социальных сетях премьер-министр РД Магомед Рамазанов.

"Для жителей южного Дагестана проблема дефицита питьевой воды – одна из самых острых. Дербент, Дагестанские Огни, Избербаш и другие близлежащие населенные пункты нуждаются в надежном источнике питьевой воды. (...) Для ее решения планируем строительство водовода Самур - Дербент - Каякент"

– Магомед Рамазанов

Он подчеркнул, что протяженность нового водовода составит 74 км, а мощность – 140 тыс куб метров воды в сутки.

Премьер республики поведал также, что рассмотрен вопрос о возможности включения в госпрограмму на 2027 год поисково-оценочных и разведочных работ на подземных водах Самурского бассейна. Финансирование планируется обеспечить за счет бюджетных средств.

"Отдельно рассмотрели водоснабжение поселка Мамедкала. Здесь в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации уже построен водозаборный узел с шестью скважинами. Его мощность составила около 3 тыс куб метров"

– премьер-министр Дагестана