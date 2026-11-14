Гросси выразил надежду, что в скором времени могут возобновиться инспекции МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что рассчитывает на скорое возобновлении инспекций специалистов агентства на ядерные объекты Ирана.
"Прежде всего, я могу подтвердить, что инспекции проводились только в Бушере. Таким образом, в Иране больше не проводятся инспекции, и я надеюсь, что мы сможем возобновить их как можно скорее"
– Рафаэль Гросси
Отметим, что в Иране в настоящее время не видят возможности для допуска инспекторов Международного агентства по атомной энергии на объекты.