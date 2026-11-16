Самолет президента России приземлился в аэропорту города Шэньчжэнь. В ходе поездки Владимир Путин поучаствует в саммите АТЭС и встретится с лидерами Китая и Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Самолет главы российского государства совершил посадку в аэропорту Баоань. По городу Владимир Путин передвигается на лимузине Aurus с китайскими номерами, передает РИА Новости.

В четверг президент России поучаствует в первой в истории трехсторонней встрече лидеров РФ, Китая и Соединенных Штатов.

Данной встрече будут предшествовать переговоры с Си Цзиньпином. Сначала Владимир Путин и председатель КНР пообщаются в расширенном составе, а затем состоится рабочий завтрак, в ходе которого будут обсуждаться внешнеполитические вопросы.

Ранее на этой неделе помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил проработку отдельной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Он рассказал, что обсудил вопросы подготовки этих переговоров со спецпосланниками главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, 33-й саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября.