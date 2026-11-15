Война США с Ираном не будет бесконечной, она даже не затянется на два года, рассказал Вэнс. По его словам, Трамп выведет США из этой ситуации с отличным результатом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что иранская война не будет вечной, американская администрация не допустит, чтобы конфликт затянулся даже на два года.

В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что операция была необходима, так как иранская ядерная программа – угроза для Соединенных Штатов.

"Мы сказали американскому народу, что больше не будем вести бесконечные войны. Да, президент считал, что должен уничтожить ядерную программу, и да, иранская ядерная программа представляет угрозу для США. Но мы не собираемся затягивать это на 10 или 15 лет, и, честно говоря, даже на два года"

– Джей Ди Вэнс

Американский вице-президент добавил, что США не останутся "там навсегда", и выразил уверенность, что президент Трамп позволит стране выйти из данной ситуации с наилучшим результатом.

"Мы обещали, что не останемся, и я абсолютно уверен, что президент выведет нас из этой ситуации с отличными результатами"

– Джей Ди Вэнс

Конфликт стартовал 28 февраля 2026 года и длится почти восемь месяцев.