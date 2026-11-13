В горах Чечни и Дагестана до 17 ноября сохраняется угроза схода лавин

Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин в горных районах Чечни и Дагестана из-за погодных условий будет действовать вплоть до вечера 17 ноября.

В горах Чечни и Дагестана сохраняется угроза схода лавин до 17 ноября. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 18:00 мск 16 ноября до 18:00 мск 17 ноября в горных районах Чечни и в горах Дагестана выше 2000 м лавиноопасно"

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Отмечается, что в зоне особого риска сейчас находятся территории на высоте от 1500 м, включая Бежтинский участок, а также Ахтынский, Гумбетовский, Тляратинский, Цумадинский и Цунтинский районы.

Угрозу схода снега и оползней провоцируют сильные снегопады, потепление и переувлажнение почвы, при этом ситуацию осложняют нулевая видимость, гололедица и риск подтоплений из-за перекрытия рек лавинами.

Напомним, экстренное предупреждение о лавинной опасности в горных районах Чечни и Дагестана было объявлено с 10 ноября.