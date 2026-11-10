В Грузии обнаружили часть архитектурного комплекса V-VI веков

На востоке Грузии археологи обнаружили часть масштабного архитектурного комплекса V-VI веков, на территории которого продолжаются научные исследования.

В Грузии на территории села Второе Кесало (Кешели) Марнеульского муниципалитета обнаружена часть масштабного архитектурного комплекса, датируемая V-VI веком.

Исследования проводятся Национальным музеем при финансовой поддержке Национального агентства по охране культурного наследия.

Предположительно, комплекс представлял собой дворец, принадлежавший местному правителю или знатному лицу.

Археологический комплекс был зарегистрирован в 2020 году. Значительная часть комплекса была исследована в 2023-2025 годах, а в 2026 году проводятся исследования новых участков в западной и северной частях комплекса.

Проект также предусматривает реставрацию зоны раскопок и покрытие остатков строений специальным защитным слоем для предотвращения их дальнейшего повреждения, так как часть сооружений уже пострадала в результате природных процессов.

Кроме того, отмечается, что изучение археологического комплекса Второе Кесало имеет большое значение для исследования исторического прошлого региона Квемо Картли и архитектурного наследия раннего Средневековья.