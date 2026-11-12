Вестник Кавказа

Брюссель анонсировал скорое введение 22 пакета антироссийских рестрикций

Брюссель анонсировал скорое введение 22 пакета антироссийских рестрикций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в скором времени представит очередной пакет санкций против России.

Евросоюз планирует в ближайшее время представить дополнительные санкции против РФ, такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Дублине.

По словам председателя ЕК, Брюссель выступает за продолжение экономического давления на Москву.

"Лучший способ усадить Россию за стол переговоров – оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций"

— Урсула фон дер Ляйен

Также она уточнила, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву на фоне дипломатических усилий США по урегулированию украинского конфликта.

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