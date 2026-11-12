Брюссель анонсировал скорое введение 22 пакета антироссийских рестрикций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в скором времени представит очередной пакет санкций против России.
Евросоюз планирует в ближайшее время представить дополнительные санкции против РФ, такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Дублине.
По словам председателя ЕК, Брюссель выступает за продолжение экономического давления на Москву.
"Лучший способ усадить Россию за стол переговоров – оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций"
— Урсула фон дер Ляйен
Также она уточнила, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву на фоне дипломатических усилий США по урегулированию украинского конфликта.