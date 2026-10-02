Военные вузы Азербайджана, Турции и Грузии наметили вехи сотрудничества

В Национальном университете обороны в Баку сегодня прошла встреча делегаций Азербайджана, Турции и Грузии в сфере военного образования, которые возглавляли ректоры военных вузов трех стран.

Сегодня в Баку состоялась трехсторонняя встреча с участием делегаций, возглавляемых ректорами национальных университетов обороны трех стран, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Перед началом встречи, которая проходила в Национальном университете обороны Азербайджана, гости посетили Шехидляр хиябаны и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, где возложили цветы на могилы шехидов и почтили их светлую память.

Затем ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов провел встречу с делегациями, передает АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи членов делегаций проинформировали о реформах в системе военного образования и их результатах, а также ознакомились с новшествами в военном образовании, внедряемыми с учетом международного опыта, говорится в сообщении.

Также в рамках визита делегации вузов Турции и Грузии посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, действующий в подчинении Национального университета обороны.

Представители военных вузов трех стран по итогам встреч отметили их важность в рамках сложившегося сотрудничества между ними, а также провели обмен мнениями по вопросам планирования трехсторонних мероприятий в этом направлении. Делегации приняли решение активизировать обмен опытом в сфере высшего военного образования.