Казахстан сотрясло на 3,6

Подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы в Абайской области Казахстана в 400 км к юго-востоку от города Семей на границе с Китаем.

Землетрясение произошло в Абайской области Казахстана в 400 км к юго-востоку от города Семей, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что его магнитуда составила 3,6.

По данным Единой геофизической службы, эпицентр землетрясения находился примерно в 8,5 км от границы с Китаем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,3 балла по шкале MSK-64, уточнили сейсмологи.

Подземные толчки были замечены в 06:16 по Москве рядом с очагом сейсмоактивности, действующим в горах Алтая.