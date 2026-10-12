Вестник Кавказа

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители стран Евросоюза согласовали список новых антироссийских рестрикций, cообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

Послы стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Отмечается, что ограничения распространятся на 145 организаций, а также физических и юридических лиц.

Попавшие в санкционный список, по мнению Брюсселя, связаны с российской финансовой системой, теневым флотом и "кампаниям по распространению дезинформации", сообщили источники.

Согласованные ограничения затрагивают три санкционных режима ЕС, уточняет Reuters.

В частности, речь идет об ограничениях, связанных с украинским конфликтом, гибридной деятельностью, в том числе иностранное информационное вмешательство, и кибератаками, пишет издание.

Отметим, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят 23 пакет антироссийских санкций в следующий понедельник, 16 ноября.

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