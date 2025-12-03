Ушел из жизни посол России в США Александр Дарчиев

Сегодня скоропостижно скончался российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Ему было 66 лет.

Посол РФ в Америке Александр Дарчиев сегодня ушел из жизни, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД России.

"Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев"

- МИД России

В ведомстве подчеркнули, что Александр Дарчиев был "выдающимся дипломатом, опытным руководителем, добрым товарищем и наставником".

"Высочайший профессионал, блестящий американист, Александр Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики"

- МИД России

В министерстве выразили глубочайшие и искреннейшие соболезнования его родным и близким, подчеркнув, что светлая память о безвременно скончавшемся Дарчиеве навсегда останется в сердцах.

Александр Дарчиев появился на свет в 1960 году в семье дипломата, советника-посланника посольства России в Венгрии Никиты Дарчиева. Выпускник исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук.

Карьеру дипломата начал в 1992 году, до 1997 года работал первым секретарем, заведующим отделом и начальником отдела департамента Северной Америки МИД РФ. В 1997-2002 годах Дарчиев был советником посольства РФ в США, в 2003-2005 годах - заместителем директора департамента Северной Америки МИД РФ. В 2005-2010 годах дипломат был советником-посланником посольства в Вашингтоне.

В 2010 году дипломат возглавил департамент Северной Америки МИД РФ. С октября 2014 года по январь 2021 года служил послом России в Канаде. Затем вернулся в должность директора департамента Северной Америки МИД РФ, в 2025 году был назначен директором департамента Северной Атлантики (Великобритания, Ирландия, Канада, США) МИД РФ.

На пост посла России в США Дарчиев был назначен 6 марта 2025 года.