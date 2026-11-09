Трамп отказался от крупных операций против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидер страны Дональд Трамп принял решение сосредоточиться на экономическом давлении на Тегеран и временно заморозить планы военной операции против Ирана.
"Экономическое давление на Иран является столь опустошительным и работает так хорошо, что президент решил, что пока нет необходимости проведения крупных боевых операций, поскольку мы достигаем тех же самых целей за счет экономических средств, одновременно защищая судоходство и обеспечивая блокаду"
– Марко Рубио
Ранее Трамп заявил, что ближневосточные партнеры США – Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн Кувейт – поддержали планы Вашингтона продолжать морскую блокаду Ирану. По словам лидера США, региональные союзники также выступили за сухопутную блокаду ИРИ.