Вестник Кавказа

Трамп отказался от крупных операций против Ирана

Карта Ирана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп не видит необходимости в военной операции против Ирана. США продолжат экономическую изоляцию Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидер страны Дональд Трамп принял решение сосредоточиться на экономическом давлении на Тегеран и временно заморозить планы военной операции против Ирана

"Экономическое давление на Иран является столь опустошительным и работает так хорошо, что президент решил, что пока нет необходимости проведения крупных боевых операций, поскольку мы достигаем тех же самых целей за счет экономических средств, одновременно защищая судоходство и обеспечивая блокаду"

– Марко Рубио 

Ранее Трамп заявил, что ближневосточные партнеры США – Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн Кувейт –  поддержали планы Вашингтона продолжать морскую блокаду Ирану. По словам лидера США, региональные союзники также выступили за сухопутную блокаду ИРИ.

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