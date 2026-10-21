Вестник Кавказа

Цифровой лари не заменит наличные в Грузии – Нацбанк

Цифровой лари не заменит наличные в Грузии – Нацбанк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Национального банка Грузии Натия Турнава заверила, что цифровой лари по крайней мере в ближайшее время не заменит наличные деньги для жителей страны.

В Грузии не предполагается массовое внедрение цифрового лари, об этом заявила глава Нацбанка страны Натия Турнава.

"Не планируется широкое внедрение цифрового лари, находящегося в распоряжении населения"

- Натия Турнава

Она также обратила внимание, что цифровая национальная валюта не заменит наличные лари, поскольку такой вариант противоречил бы законодательству.

Кроме того, глава Нацбанка Грузии подчеркнула, что криптовалюта не будет включена в международные резервы Грузии. Она пояснила, что подобные случаи встречаются, однако в массовом порядке центробанки стран не совершают шагов в этом направлении.

"Мы сосредоточены на узкой сфере – пилотировании цифрового лари"

- Натия Турнава

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