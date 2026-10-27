Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 10% с начала года

Объем двусторонней торговли между Россией и Ираном за первые восемь месяцев текущего года показал рост на 10% на фоне активного развития коридора "Север - Юг", о чем сообщил посол РФ в Тегеране.

В текущем году товарооборот между Россией и Ираном продемонстрировал положительную динамику и вырос на 10%. Об этом заявил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью ИС "Вести".

"Несмотря на военные действия, торговля у нас растет — за первые восемь месяцев текущего года это плюс 10%"

- Алексей Дедов

Он также отметил, что основу взаимных поставок составляет сельскохозяйственная продукция, а дополнительный импульс сотрудничеству двух стран придает транспортный коридор "Север - Юг".

Напомним, положительная динамика двусторонней торговли подкрепляется соглашением о свободной торговле ЕАЭС и Ирана, где на аграрный сектор приходится около 60% всего товарооборота.

Экспорт из РФ в Иран включает зерновые культуры, растительные масла, продукцию металлургии и машиностроения, а импорт иранских товаров в Россию формируется за счет продовольствия, строительных материалов и химической продукции.