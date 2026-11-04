Вестник Кавказа

Внешнеторговый оборот КБР увеличился на 17% в 2026 году

Внешнеторговый оборот КБР увеличился на 17% в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам января-сентября 2026 внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии вырос на 17%, сообщил глава региона.

Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии за первые девять месяцев текущего года увеличился на 17% по сравнению с 2025 годом, такое заявление сделал глава республики Казбек Коков.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост итогам заседания регионального экспортного совета.

Каков уточнил, что экспорт вырос на 28,6%, импорт — на 10,6%.

"Экспорт региона формируется за счет несырьевого неэнергетического экспорта. Более 85% – продовольственные товары"

 — Казбек Коков

Глава КБР подчеркнул, что поставки продукции из республики осуществляются за рубеж в 23 страны мира.

Для развития экспортного направления регион внедряет различные методы поддержки экспортеров в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", рассказал он.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.