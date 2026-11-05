Мишустин утвердил состав делегации на СОР31 в Анталье

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав российской делегации, которая отправится на климатическую конференцию ООН в Турции.

Состав российской делегации, которая поедет в Анталью для участия саммите COP31 с 9 по 20 ноября был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет на площадке Antalya EXPO Center.

"Утвердить прилагаемый состав делегации РФ, направляемой для участия в работе 31-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата"

— заявление

Сообщается, что делегацию возглавит помощник президента РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

Его заместителями были назначены утверждены посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко,

Также Россию в турецкой Анталье представят министр экономического развития Максим Решетников и начальник управления Минэкономразвития России Софья Литвинова.