В Крыму вводят льготную жилищную ипотеку

Льготную жилищную ипотеку под 8% вводят в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Отмечается, что максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей.
"Граждане смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и Севастополя. Ставка по ипотечному кредиту составит 8%"
— Минфин РФ
Как уточнили в ведомстве, программа рассчитана на период с 1 ноября 2026 года до 30 апреля 2027 года.
Она доступна для всех граждан России при условии, что ранее не получали кредиты по другим федеральным ипотечным программам.
"Первоначальный взнос в рамках льготной программы составляет не менее 20% от цены договора, ставка субсидируется на срок до 15 лет с момента заключения кредитного договора"
— Минфин РФ
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что данная программа позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов.