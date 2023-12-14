В Крыму вводят льготную жилищную ипотеку

В Республике Крым и городе Севастополе вводят программу ипотеки на покупку жилья в строящихся многоэтажках под 8%.

Льготную жилищную ипотеку под 8% вводят в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Отмечается, что максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей.

"Граждане смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и Севастополя. Ставка по ипотечному кредиту составит 8%"

— Минфин РФ

Как уточнили в ведомстве, программа рассчитана на период с 1 ноября 2026 года до 30 апреля 2027 года.

Она доступна для всех граждан России при условии, что ранее не получали кредиты по другим федеральным ипотечным программам.

"Первоначальный взнос в рамках льготной программы составляет не менее 20% от цены договора, ставка субсидируется на срок до 15 лет с момента заключения кредитного договора"

— Минфин РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что данная программа позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов.