Путин: семейную ипотеку стоит продлить

Президент высказался за продление программы льготной семейной ипотеки в России. Программа действует до 1 июля следующего года.

Российский лидер Владимир Путин считает, что "Семейная ипотека" должна быть продлена.

"Правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления "Семейной ипотеки"

– Путин

Президент намерен дать кабмину поручение по подготовке и внесению предложения о продлении востребованной у россиян льготной ипотечной программы.

Семейная ипотека действует с 2018 года, программу несколько раз продлевали, на данный момент она должна закончиться через полгода - 1 июля. Программа позволяет семьям с двумя детьми оформить ипотечный кредит под 6%, при этом максимальный размер кредита по стране разный. В Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области он ограничен 12 млн рублей, в других российских регионах - 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что Минфин РФ предлагает поднять минимальный взнос по ипотеке до 30%, а также сделать максимальный размер кредита равным по всей стране.

По итогу года выдача ипотечных кредитов в РФ может оказаться рекордной, 63% выдаваемых ипотек приходится на льготные программы. Эксперты считают, что рынок перегрет и разрабатывают меры по его охлаждению.