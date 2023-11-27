Минфин РФ хочет повысить до 30% первый взнос по ипотеке

Минфин внес предложение о повышении до 30% первоначального взноса по льготной ипотеке в России. Эта мера должна помочь в стабилизации рынка.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство видит необходимость в увеличении до 30% первоначального взноса по ипотеке.

"Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей". Мы - регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз"

– Силуанов

Он пояснил, что увеличение первого ипотечного взноса поможет стабилизации на рынке, позволит не допустить волатильность.

В этом году россияне взяли в ипотеку 7,6 млрд рублей - это рекорд, в 2022 году объем выданной ипотеки был на 60% меньше.