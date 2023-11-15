Ипотека в России идет на рекорд

По итогу 2023 года в России выдача ипотечных кредитов может оказаться рекордной. Ожидается, что она составит 7,6 трлн рублей.

Около 7,6 трлн рублей выдано банками россиянам на ипотеку в текущем году, это рекордный показатель.

"В этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов. Этот показатель почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть - 2021-го"

– ВТБ

Согласно прогнозам, в 2024 году выдача кредитов на жилье будет значительно ниже - около 5 трлн рублей, передает ТАСС.