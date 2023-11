Сбербанк запускает в двух регионах России исламскую ипотеку 

У жителей двух регионов России появилась возможность взять исламскую ипотеку. Минимальный размер займа составит 300 тыс рублей.

Сбербанк вместе с сервисом недвижимости "Домклик" запускает в Башкирии и Дагестане пилотную "Ипотеку Мурабаха". Об этом рассказали в самом банке.

"По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)"