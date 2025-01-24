Вестник Кавказа

Переговоры Эрдогана и Трампа пройдут в ближайшее время – СМИ

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Лидеры Турции и Соединенных Штатов могут провести встречу в ближайшем будущем. Дата ее проведения будет объявлена позже.

В ближайшей перспективе могут состояться переговоры президентов Турции и Соединенных Штатов. Соответствующую информацию подтвердил турецкий дипломатический источник, передает РИА Новости.

По его данным, в Турции допускают возможность встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом во время поездки в Вашингтон. При этом источник отметил, что дата переговоров пока не определена.

Кроме того, он поведал, что после того, как завершился священный месяц Рамадан, глава турецкого государства намерен плотно заняться рядом внешнеполитических вопросов. В частности, он собирается активизировать дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, ситуации в секторе Газа и в вопросе архитектуры европейской безопасности.

Напомним, накануне в Белом доме подтвердили, что в мае президент США отправится с визитом в Саудовскую Аравию. Ранее сообщалось, что в ходе этой поездки он может также посетить другие страны региона.

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