Вестник Кавказа

Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном

Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном
© Фото: сайт президента Турции
Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Как рассказали в Анкаре, во время беседы французский лидер поздравил турецкого коллегу с праздником Рамазан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Информацию об этом телефонном разговоре распространил Департамент коммуникаций администрации турецкого лидера.

В заявлении говорится, что французский президент поздравил Эрдогана с праздником Рамазан.

Кроме того, Макрон выразил пожелание, чтобы священный месяц Рамазан принес пользу всему мусульманскому миру.

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