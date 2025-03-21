Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Как рассказали в Анкаре, во время беседы французский лидер поздравил турецкого коллегу с праздником Рамазан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Информацию об этом телефонном разговоре распространил Департамент коммуникаций администрации турецкого лидера.

В заявлении говорится, что французский президент поздравил Эрдогана с праздником Рамазан.

Кроме того, Макрон выразил пожелание, чтобы священный месяц Рамазан принес пользу всему мусульманскому миру.