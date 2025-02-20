Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан созвонились по случаю праздника Рамазан

Президенты Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба главы государства.

Пезешкиан поздравил Алиева и азербайджанский народ со священным праздником Ураза-байрам и передал свои наилучшие пожелания.

В свою очередь, президент Азербайджана выразил руководителю Исламской Республики признательность за поздравления.

Подчеркивается, что в ходе беседы главы стран поговорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и других сферах.

Помимо этого, они обсудили работу межправительственной комиссии, а также отметили позитивную динамику взаимных визитов на высшем уровне между Баку и Тегераном.