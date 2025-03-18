Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Рамазаном 2025

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил народ с праздником Рамазан 2025. Он пожелал всем соотечественникам всего самого наилучшего.

Президент Азербайджана обратился к азербайджанскому народу с поздравлением с праздником Рамазан.

Он передал каждому соотечественнику сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

"Месяц Рамазан, когда была ниспослана наша священная книга Коран, призывает людей к единству во имя добрых намерений и благих дел, приглашает их на путь мира и равенства. Соблюдая пост в этот месяц, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг совести и обязанности перед Аллахом и религией, возвыситься на вершину духовно-нравственного совершенства"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, пост каждый год проводится с чувством радости и удовлетворения.

"В месяц Рамазан, который стал в нашей стране торжеством национально-духовной солидарности, гуманизма, чувств милосердия и сострадания, возносятся молитвы за благополучие и прогресс нашего государства, с благодарностью воздается дань бессмертной памяти шехидов"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что верит в то, в благословенные дни Рамазана, которые озаряют сердца и души божественной мудростью, человеческие молитвы и пожелания, а также чистые намерения верующих, будут приняты Великим Творцом, и он не обойдет азербайджанский народ своей милостью"

Он передал всему азербайджанскому народу, а также всем соотечественникам, которые живут в различных уголках мира, поздравления с Рамазаном и пожелания счастья семьям, изобилия домам.