С праздником Ураза-байрам 2025: поздравления и открытки на Ид аль-Фитр

Праздник Ураза-байрам 2025 – один из главных мусульманских праздников. Когда праздник разговения 2025, что это за праздник и как поздравить? Представляем картинки, открытки и поздравления с Ид аль-Фитр 2025.

Праздник Ураза-байрам наступит совсем скоро. Мусульмане прощаются с благословенным месяцем Рамадан и завершают последние приготовления к праздничному дню.

Какого числа Ураза-байрам 2025?

Ураза-байрам в 2025 году последователи ислама будут отмечать 30 марта. Праздник Ид аль-Фитр наступит вечером 29 марта, но главные праздничные мероприятия запланированы на 30 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Ураза-байрам?

Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников, ознаменовывающий завершение священного для всех последователей ислама месяца Рамадан, на протяжении которого верующие держали обязательный пост путем воздержания от еды и питья в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник разговения мусульмане ежегодно отмечают в первый день 10-го месяца Шавваль, который идет вслед за Рамаданом. Ровно через 70 дней после праздника Ид аль-Фитр представители ислама будут отмечать праздник Курбан-байрам.

Как поздравить с Ураза-байрам?

У мусульман принято поздравлять друг друга, используя арабскую фразу "Ид мубарак", что в переводе на русский означает "С праздником".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эту фразу они дополняют словами "Такаббаля Аллаху минна уа минкум", что на русском языке означает "Да примет Аллах от вас и от нас".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В заключение верующие также желают крепкого здоровья, успехов, мира, добра и благополучия.

Открытки на Ураза-байрам

Поздравления с праздником через отправление красивой открытки в социальной сети или мессенджере – новый вид поздравления, который обрел популярность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специальные поздравительные открытки можно скачать как в интернете, так и сделать самим при помощи мобильных приложений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В данной статье имеются красивые открытки, посвященные празднику Ураза-байрам. Их можно будет отправить своим друзьям, коллегам и родственникам, чтобы поздравить их с наступлением этого дня.