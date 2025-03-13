Какого числа Ураза-байрам 2025: все, что нужно знать перед главным праздником в исламе

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе. Какого числа Ураза-байрам в 2025 году? Как поздравить с Ураза-байрам? Что нельзя делать на Ураза-байрам?

Ураза-байрам наступит уже на этой неделе. Последний день Рамадана в 2025 году приходится на 29 марта, а следующий день для всех последователей ислама будет праздничным.

Сегодня мусульмане активно готовятся к одному из главных праздников в религии. Все, что нужно знать перед праздником, читайте в нашей статье.

Какого числа Ураза-байрам в 2025 году?

Мусульманский лунный календарь, как и григорианский, состоит из 12 месяцев. При этом летоисчисление в исламе ведется от момента переселения пророка Мухаммеда в Медину.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Календари отличаются друг от друга количеством дней. Исламский короче григорианского на 10-11 суток, и каждый год даты праздников и постов в религии сдвигаются назад.

В 2025 году мусульмане отметят Ураза-байрам 30 марта. Праздник разговения наступит вечером 29 марта, однако главные мероприятия будут проводиться 30 марта.

Ураза-байрам – что за праздник и что означает?

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр или Праздник разговения) – один из главных праздников в исламе, берущий свое начало со времен пророка Мухаммеда. Его отмечают все мусульмане.

Праздник означает завершение месяца Рамадан и окончание обязательного поста, который последователи ислама соблюдали на протяжении всего священного месяца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ид аль-Фитр ежегодно празднуется в первый день 10-го месяца Шавваль. В дни данного месяца, за исключением первого, можно будет возместить посты, пропущенные в Рамадан.

Как поздравить с Ураза-байрам?

Мусульмане поздравляют друг друга с праздником, используя арабскую фразу "Ид мубарак" (в переводе на русский – "С праздником").

После этого верующие обычного говорят слова "Такаббаля Аллаху минна уа минкум", что в переводе означает "Да примет Всевышний от вас и от нас".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершить свое поздравление можно пожеланием счастья, крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой.

Выходной в Ураза-байрам

В мусульманских странах Ураза-байрам является государственным праздником. Власти таких государств объявляют праздничный день нерабочим.

Такая же практика распространена в ряде российских регионов. Ураза-байрам объявляется выходным днем в республиках СКФО, Татарстане, Крыму и Башкортостане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году власти указанных регионов уже объявили выходные дни по случаю празднования Ураза-байрам. Так, дни с 29 марта по 1 апреля будут нерабочими.

Праздничный намаз на Ураза-байрам 2025

Одно из главных событий Ураза-байрама – праздничный намаз, который мусульмане будут совершать утром. Молитва традиционно проводится в мечетях.

Намаз совершается спустя 30-40 минут после восхода солнца, двери мечети открываются за несколько часов. В мечетях Москвы в 2025 году праздничная молитва начнется в 07:00.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так как мечети не могут вместить себя всех желающих совершить молитву, территорию вокруг них оборудуют специально для верующих. Кроме того, организуются площадки в других местах.

Что нельзя делать на Ураза-байрам?

В праздничный день снимаются все ограничения, которые были введены в Рамадан. Это в первую очередь касается воздержания от приема пищи в дневное время суток.

Последователям ислама в праздник Ид аль-Фитр нельзя держать пост, его соблюдение в этот день строго запрещено религией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одним большим грехом является празднование Ураза-байрама с алкоголем, который находится в исламе под строгим запретом.

Верующие также должны посвятить себя в этот день только празднику, поэтому им следует не заниматься домашним трудом и другими физическими делами.

Кроме того, запрещено в праздничный день ссориться с людьми и браниться.

Как празднуют Ураза-байрам?

Верующие готовятся к празднику за несколько суток до его наступления. Принято заранее приготовить блюда для гостей, убраться в доме, купить новую праздничную одежду, совершить омовение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В день празднования Ураза-байрам мусульмане традиционно накрывают столы с различными блюдами. Делается это для того, чтобы разделить праздник со своими родными и близкими.

Особую радость Праздник разговения вызывает у детей, который с раннего утра ходят по домам и квартирам, наполняя свои подготовленные для такого случая пакеты сладостями.

Чем отличается Ураза-байрам от Курбан-байрама?

Довольно часто представители других конфессий путают праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Разница между этими двумя днями существенная.

Во-первых, оба праздника отмечаются мусульманами в разные дни. Если Ураза-байрам празднуют в первый день Шавваля, то Курбан-байрам – 10 дня месяца Зуль-хиджа, через 70 дней после Праздника разговения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во-вторых, что касается Ураза-байрама, то он является праздником разговения, символизирующим завершение священного месяца Рамадан, в течение которого последователи ислама соблюдают пост.

В третьих, если говорить о Курбан-байраме, то это день, история которого берет свое начало с поступка пророка Ибрагима. Наступление праздника означает окончание хаджа. В этот день принято совершать обряд жертвоприношения.

Когда будет Курбан-байрам в 2025 году?

Мусульманский праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха) в 2025 году приходится на 6 июня. Он сопровождается праздничным намазом, за которым следует обряд жертвоприношения.