Вестник Кавказа

Последний день Рамадана 2025: подготовка к Ураза-байрам и закятуль-фитр

Мурад Устаров
Последний день Рамадана 2025: подготовка к Ураза-байрам и закятуль-фитр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько дней осталось до конца священного месяца Рамадан. Когда завершается Рамадан в 2025 году? Когда последний день Рамадана в 2025 году? Что нужно делать в последний день Рамадана? Сколько надо давать закятуль-фитр в 2025 году?

Священный для мусульман месяц Рамадан близится к своему завершению. Уже на этой неделе последователи ислама будут отмечать праздник Ураза-байрам. Но верующих еще ждет Ночь предопределения и последний день поста.

Когда завершается Рамадан 2025?

Священный для мусульман месяц Рамадан завершится 29 марта. На следующий день последователи ислама будут отмечать Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, Праздник разговения).

Время намазов в Рамадан 2025
© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Последний день Рамадана

К последнему дню месяца Рамадан верующие относятся со всей ответственностью. В этот день они испытывают смешанные ощущения по случаю завершения священного месяца. Такие чувства могут сопровождаться как радостью, так и грустью.

Мусульмане в последний день месяца Рамадан стараются предоставить себя поклонению Всевышнему: они совершают Таравих-намаз, выплачивают закят уль-фитр, а также проводят ночь в мечетях, следуя сунне пророка Мухаммеда.

Когда последний день Рамадана 2025?

Последний день священного месяца Рамадан в 2025 году приходится на 29 марта. В этот день верующие завершают подготовку к Ураза-байрам, который они будут праздновать на следующий день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в последний день Рамадана?

Последний день Рамадана – последний день обязательного поста, который приверженцы религии соблюдали на протяжении всего месяца.

Вечером того же дня мусульмане в последний раз в 2025 году совершат ифтар и, таким образом, попрощаются с Рамаданом до следующего года.

Помимо воздержания, в последний день Рамадана мусульманам следует усилить поклонения перед Аллахом, читать дуа, салават и Коран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представителям ислама лучше всего в последний день месяца избавиться от всего, что будет отвлекать. Этот день необходимо посвятить себя какой-нибудь полезной работе, а не просмотру телевизора или компьютерным играм. Рекомендуется также не встревать в пустые разговоры и споры.

Подготовка к Ураза-байрам 2025

В последний день месяца Рамадан мусульмане завершают подготовку к одному из главных праздников в исламе – Ураза-байрам.

Верующие заканчивают свои домашние хлопоты, готовят праздничные блюда, которые будут поданы на стол. То есть мусульманам важно успеть подготовить дом к празднику и приему гостей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме домашних дел, подготовить к праздничному дню необходимо и себя: для этого нужно совершить полное омовение и заранее купить новую нарядную одежду.

Выплата закятуль-фитр в 2025 году

Одним из главных действий в последний месяц Рамадан является выплата закятуль-фитр. Это милостыня, которую мусульмане выплачивают до наступления праздника в пользу бедных и нуждающихся.

Чаще всего выплаты последователей ислама совершаются в последний день священного месяца. Милостыню необходимо заплатить до начала праздничного намаза.

Мусульмане выплачивают закят как с целью искупления допущенных во время Рамадана ошибок, так и с целью прихода праздника Ураза-байрам в дом каждого верующего.

Праздничная молитва у Мемориальной мечети на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что перед выплатой обязательно нужно совершить намерение. В 2024 году размер закята в России выглядит следующим образом:

  • 250 руб. — для малоимущих; 
  • 800 руб. — для людей среднего достатка; 
  • от 1 300 руб. и выше — для состоятельных.

Стоит добавить, что 250 рублей – минимальная и обязательная сумма к выплате. Если есть возможность выплатить больше положенной суммы, то это только поощряется.

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