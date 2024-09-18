Рамадан, Ураза-байрам и Курбан-байрам 2025: все что нужно знать о главных праздниках в исламе

Главные праздники в мусульманском календаре 2025 – Ураза-байрам и Курбан-байрам, особое значение также у месяца поста Рамадан. Расскажем самое важное: когда они начинаются и заканчиваются, в чем их смысл.

Месяц Рамадан в 2025 году начнется 28 февраля и завершится 29-го. На следующий день мусульмане отпразднуют Ураза-байрам, а через 70 дней – Курбан-байрам.

Когда Рамадан в 2025 году?

Священный для всех мусульман месяц Рамадан начнется 28 февраля 2025 года. Последний день месяца в 2025 году выпадает на 29 марта. При этом точные даты ближе к самому месяцу могут измениться.

Завершится месяц Рамадан праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, Праздник разговения). Он ознаменует окончание 30-дневного поста.

Пост в Рамадан

Рамадан – месяц обязательного для последователей ислама поста, который является одним из столпов религии, вместе с шахадой, паломничеством, милостыней и намазом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в Рамадан длится 30 дней. Верующие на протяжении всего месяца не едят и не пьют в дневное время суток. Им дозволено делать это после заката и перед рассветом.

Вечерний прием пищи во время Рамадана называется ифтаром, а предрассветный – сухуром. Есть и пить во время поста можно все, что дозволено Всевышним.

Что нельзя делать в месяц Рамадан?

Во время Рамадана мусульманам нельзя не только есть и пить днем, но и потреблять спиртные напитки, а также курить сигареты и другие вещества. В исламе в принципе это запрещено (харам).

Помимо этого, следует отказаться от интимной близости. Исключением являются супружеские пары, но половой контакт разрешен только после заката.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Рамадан запрещено вести разгульный образ жизни. Это время следует потратить не только на пост, но и на молитвы, визиты к родным и близким, проведение ифтара в кругу друзей.

Какого числа Ураза-байрам в 2025 году?

Праздник разговения (Ураза-байрам, Ид аль-Фитр) в 2025 году мусульмане будут отмечать 30 марта. При этом точная дата праздника станет известна ближе к самому дню.

Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца Рамадан, в ходе которого приверженцы религии держали пост. Весь месяц верующие воздерживались от еды и питья в дневное время суток.

Что нельзя делать на Ураза-байрам?

В Ураза-байрам снимаются все действовавшие в Рамадан ограничения, связанные с приемом пищи. Поэтому в праздничный день соблюдать пост категорически запрещено.

На праздник принято делиться милостыней с бедными и нуждающимися, раздавать сладости детворе, принимать угощения самому и угощать других. В каждом доме в этот день накрыты пышные столы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом в этот день мусульманам запрещено употреблять алкоголь и, тем более, угощать им своих гостей. Кроме того, нельзя посвящать его тяжелому физическому труду.

Когда Курбан-байрам в 2025 году?

Праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха) в 2025 году выпадает на 6 июня. Он продлится до 10 числа. Он отмечается ровно через 70 дней после Ураза-байрама.

Стоит добавить, что сам праздник принято отмечать несколько дней подряд, но главные торжества проходят именно в первый день. В 2025 году такими днями будут 6-10 июня.

В чем смысл праздника Курбан-байрам?

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. В этот день принято вспоминать пророка Ибрагима, который вместо своего сына Исмаила принес в жертву ягненка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С тех пор мусульмане каждый год совершают жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана. Можно также зарезать корову или верблюда.

Кроме того, наступление Курбан-байрама знаменует окончание хаджа – паломничества к священным для всех мусульман местам – городу Мекка и его окрестностям.

Чем отличается Курбан-байрама от Ураза-байрама?

Ураза-байрам – праздник, который отмечается по случаю завершения месяца Рамадан. Он также известен как "Праздник разговения (прекращения поста)".

Праздник Курбан-байрам отмечается в исламе через 70 дней после Уразы, в десятый день месяца Зуль-хиджа. Кульминация праздника – обряд жертвоприношения.