Мусульманский календарь на 2025 год: праздники, посты, новый год

Поскольку мусульманский лунный календарь короче привычного григорианского, то даты праздников и постов в исламе меняются ежегодно.
По исламскому календарю сейчас продолжается 1446 год. В 2025 году с приходом месяца Мухаррам (26 июня) для мусульман наступит новый 1447 год.
Мусульманские праздники в 2025 году
- Ураза-байрам – 31 марта
Праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам) – один из главных праздников в исламе. Он знаменует завершение священного для мусульман месяца Рамадан.
В праздничный день у мусульман принято накрывать столы, совершать визиты к своим родным и близким, раздавать милостыню детям и нуждающимся.
Последователи ислама отметят Ураза-байрам в 2025 году на закате в ночь с 30 на 31 марта.
- Курбан-байрам – 6 июня
Главный праздник мусульман – Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения, Ид аль-Адха) – в 2025 году будет отмечаться 6 июня. Он празднуется через 70 дней после Ураза-байрам.
Основная традиция праздничного дня – обряд жертвоприношения. Мусульмане после праздничного намаза закалывают животное, вспоминая о поступке пророка Ибрагима.
Принесенное в жертву животное принято делить на три части: одну часть следует отдать неимущим, вторую – друзьям, соседям, родственникам, третью – оставить себе.
- День Ашура – 6 июля
День Ашура в 2025 году приходится на 6 июля. Этот день связан со значимыми для исламской истории событиями. При этом две главные религиозные ветви – сунниты и шииты – отмечают День Ашура по-разному.
Сунниты в этот день вспоминают спасение пророка Мусы, появление первого человека на Земле – Адама, а также прибытие к суше ковчега Ноя (Нуха). Для шиитов День Ашура – день памяти и скорби по имаму Хусейну, погибшему в битве при Кербиле в 680 году.
Помимо праздничных дней, в мусульманском календаре отмечены другие значимые для последователей ислама дни:
- Ночь Рагаиб – со 2 на 3 января;
- Ночь Мирадж – с 26 на 27 января;
- Ночь Бараат – с 13 на 14 февраля;
- Ночь аль-Кадр – с 26 на 27 марта;
- Ночь Арфа – 5 июня;
- Мавлид (рождение пророка Мухаммеда) – с 3 на 4 сентября.
Исламский календарь на 2025 год
Исламский календарь включает в себя 12 месяцев, но он короче григорианского на 10-11 дней. Ежегодно праздничные даты и первые дни месяцев сдвигаются назад. На 1 января 2025 года выпадает первый день месяца Раджаб.
- Раджаб – с 1 января по 30 января;
- Шабан – с 31 января по 28 февраля;
- Рамадан – с 1 марта по 29 марта;
- Шавваль – 30 марта по 28 апреля;
- Зу-ль-када – с 29 апреля по 27 мая;
- Зу-ль-хиджа – с 28 мая по 25 июня;
- Мухаррам – 26 июня – 25 июля;
- Сафар – 26 июля – 23 августа;
- Раби уль-авваль – с 24 августа по 22 сентября;
- Раби ас-сани – с 23 сентября по 22 октября;
- Джумада аль-уля – с 23 октября по 21 ноября;
- Джумада ас-сани – с 22 ноября по 20 декабря.
Какой год по мусульманскому календарю?
Первый месяц в исламском лунном календаре – Мухаррам. В 2025 году он наступит 26 июня. Именно первый день месяца Мухаррам знаменует приход нового 1447 года. Сейчас по мусульманскому календарю продолжается 1446 год.
Новый год по мусульманскому календарю в 2025 году
Новый год в исламе начинается с наступлением месяца Мухаррам – первого месяца в календаре. Первый день Мухаррама в 2025 году выпадает на 26 июня.
Стоит добавить, что у мусульман не принято отмечать Новый год. Однако в этот день верующие собираются в мечетях, где молятся, читают дуа, вспоминают пророка Мухаммеда.
Девятый месяц мусульманского лунного календаря
Священный для приверженцев ислама месяц Рамадан – девятый в мусульманском календаре. В 2025 году его начало выпадает на 1 марта, а последний день – на 29-30 марта.
В течение всего священного месяца верующие соблюдают пост – мусульмане воздерживаются от еды и питья в дневное время суток (от сухура до ифтара).
Пост в Рамадан – это также один из столпов ислама наравне с молитвой, шахадой, милостыней и паломничеством в Мекку.
Месяц завершается празднованием Ураза-байрам, который отмечается в первый день месяца Шавваль. Держать уразу в праздничный день запрещено, это является грехом.
Мусульманские посты 2025
Помимо обязательного поста в месяц Рамадан, представители ислама соблюдают желательные посты в следующие месяцы:
- Шавваль (6 дней месяца);
- Зуль-хиджа (первые 10 дней);
- Мухаррам (9,10 и 11-й дни).