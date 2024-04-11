Мусульманский календарь на 2025 год: праздники, посты, новый год

Мусульманский календарь отличается от григорианского, он короче на 10-11 дней. Когда в 2025 году начинается месяц Рамадан? Какого числа будут Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2025 году?

Поскольку мусульманский лунный календарь короче привычного григорианского, то даты праздников и постов в исламе меняются ежегодно.

По исламскому календарю сейчас продолжается 1446 год. В 2025 году с приходом месяца Мухаррам (26 июня) для мусульман наступит новый 1447 год.

Мусульманские праздники в 2025 году

Ураза-байрам – 31 марта

Праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам) – один из главных праздников в исламе. Он знаменует завершение священного для мусульман месяца Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В праздничный день у мусульман принято накрывать столы, совершать визиты к своим родным и близким, раздавать милостыню детям и нуждающимся.

Последователи ислама отметят Ураза-байрам в 2025 году на закате в ночь с 30 на 31 марта.

Курбан-байрам – 6 июня

Главный праздник мусульман – Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения, Ид аль-Адха) – в 2025 году будет отмечаться 6 июня. Он празднуется через 70 дней после Ураза-байрам.

Основная традиция праздничного дня – обряд жертвоприношения. Мусульмане после праздничного намаза закалывают животное, вспоминая о поступке пророка Ибрагима.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Принесенное в жертву животное принято делить на три части: одну часть следует отдать неимущим, вторую – друзьям, соседям, родственникам, третью – оставить себе.

День Ашура – 6 июля

День Ашура в 2025 году приходится на 6 июля. Этот день связан со значимыми для исламской истории событиями. При этом две главные религиозные ветви – сунниты и шииты – отмечают День Ашура по-разному.

Сунниты в этот день вспоминают спасение пророка Мусы, появление первого человека на Земле – Адама, а также прибытие к суше ковчега Ноя (Нуха). Для шиитов День Ашура – день памяти и скорби по имаму Хусейну, погибшему в битве при Кербиле в 680 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо праздничных дней, в мусульманском календаре отмечены другие значимые для последователей ислама дни:

Ночь Рагаиб – со 2 на 3 января;

Ночь Мирадж – с 26 на 27 января;

Ночь Бараат – с 13 на 14 февраля;

Ночь аль-Кадр – с 26 на 27 марта;

Ночь Арфа – 5 июня;

Мавлид (рождение пророка Мухаммеда) – с 3 на 4 сентября.

Исламский календарь на 2025 год

Исламский календарь включает в себя 12 месяцев, но он короче григорианского на 10-11 дней. Ежегодно праздничные даты и первые дни месяцев сдвигаются назад. На 1 января 2025 года выпадает первый день месяца Раджаб.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Раджаб – с 1 января по 30 января;

Шабан – с 31 января по 28 февраля;

Рамадан – с 1 марта по 29 марта;

Шавваль – 30 марта по 28 апреля;

Зу-ль-када – с 29 апреля по 27 мая;

Зу-ль-хиджа – с 28 мая по 25 июня;

Мухаррам – 26 июня – 25 июля;

Сафар – 26 июля – 23 августа;

Раби уль-авваль – с 24 августа по 22 сентября;

Раби ас-сани – с 23 сентября по 22 октября;

Джумада аль-уля – с 23 октября по 21 ноября;

Джумада ас-сани – с 22 ноября по 20 декабря.

Какой год по мусульманскому календарю?

Первый месяц в исламском лунном календаре – Мухаррам. В 2025 году он наступит 26 июня. Именно первый день месяца Мухаррам знаменует приход нового 1447 года. Сейчас по мусульманскому календарю продолжается 1446 год.

Новый год по мусульманскому календарю в 2025 году

Новый год в исламе начинается с наступлением месяца Мухаррам – первого месяца в календаре. Первый день Мухаррама в 2025 году выпадает на 26 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что у мусульман не принято отмечать Новый год. Однако в этот день верующие собираются в мечетях, где молятся, читают дуа, вспоминают пророка Мухаммеда.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря

Священный для приверженцев ислама месяц Рамадан – девятый в мусульманском календаре. В 2025 году его начало выпадает на 1 марта, а последний день – на 29-30 марта.

В течение всего священного месяца верующие соблюдают пост – мусульмане воздерживаются от еды и питья в дневное время суток (от сухура до ифтара).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в Рамадан – это также один из столпов ислама наравне с молитвой, шахадой, милостыней и паломничеством в Мекку.

Месяц завершается празднованием Ураза-байрам, который отмечается в первый день месяца Шавваль. Держать уразу в праздничный день запрещено, это является грехом.

Мусульманские посты 2025

Помимо обязательного поста в месяц Рамадан, представители ислама соблюдают желательные посты в следующие месяцы:

Шавваль (6 дней месяца);

Зуль-хиджа (первые 10 дней);

Мухаррам (9,10 и 11-й дни).