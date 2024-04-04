Мусульманский календарь 2024: какой сейчас год и месяц в исламе?

Религиозная жизнь мусульман проходит по особому исламскому календарю. Какие сегодня год и месяц, сколько месяцев в исламском лунном календаре, что такое запретные месяцы и когда у мусульман новый год?

Исламский лунный календарь отличается от солнечного григорианского по множеству признаков. Новый день в мусульманском календаре начинается с захода солнца, летоисчисление ведется от Хиджры, не совпадают и даты месяцев (хотя количество то же – 12).

Мусульманский календарь является официальным в ряде исламских стран. По нему живут ОАЭ, Египет, Пакистан и некоторые другие государства. Саудовская Аравия отказалась от исламского календаря в 2016 году.

Однако все без исключения мусульмане используют этот календарь для определения дат праздников и постов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит также отметить, что, вопреки распространенному заблуждению, 12 животных-символов года – это атрибут китайского, а не мусульманского календаря. К исламу они не имеют никакого отношения.

Какой сейчас год по мусульманскому календарю?

Исламский календарь включает в себя 354 или 355 дней. Количество суток в нем на 10 меньше, чем в григорианском, поэтому каждый год даты праздников и памятных дней меняются.

Летоисчисление в исламе ведется от Хиджры: переселение мусульманской общины под главенством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году – первый год лунного календаря.

По исламскому календарю сейчас 1445 год, но 7 июля 2024 года его сменит 1446 год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько месяцев в мусульманском календаре?

Мусульманский календарь состоит из 12 месяцев, из них четыре – запретные: Зу-ль-каада, Зу-ль-хиджа, Мухаррам и Раджаб.

Какой сейчас месяц по мусульманскому календарю?

По мусульманскому календарю сейчас идет месяц Шавваль, который наступил 10 апреля. Его начало знаменует завершение священного месяца Рамадан, а в первый день мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в течение Шавваля верующие соблюдают шестидневный пост и восполняют посты, пропущенные в Рамадан.

Раджаб

Раджаб (с 13 января по 10 февраля) – седьмой месяц исламского лунного календаря, один из четырех запретных месяцев. Он также начинает череду благословенных месяцев и является вступительным к месяцу Рамадан.

«Раджаб» в переводе с арабского означает «возвеличивание». Именно в этот месяц Аллах перенес своего посланника из Мекки в Иерусалим (Исра) после чего он был вознесен на небеса (Мирадж).

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Шабан

Месяц Шабан (с 11 февраля по 10 марта) – восьмой месяц в календаре, который следует за месяцем Раджаб и предшествует месяцу Рамадан. В середине Шабана верующие отмечают Ночь Бараат.

«Превосходство месяца Шабан перед другими месяцами такое же, как мое превосходство перед другими пророками»

– пророк Мухаммед

Девятый месяц мусульманского лунного календаря Рамадан

Месяц Рамадан (с 11 марта по 9 апреля) – девятый месяц исламского лунного календаря, в течение которого все последователи ислама соблюдают строгий пост, отказываясь от еды и воды в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последние 10 дней Рамадана мусульмане проводят в молитвах, а в 27-ю ночь месяца они ждут наступления Ночи предопределения – ночи, которая изменит судьбу каждого верующего.

По окончании месяца последователи ислама отмечают один из главных праздников – Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Шавваль

Шавваль (с 10 апреля по 8 мая) – десятый месяц календаря, следующий после месяца Рамадан. Его начало знаменуется завершением поста, а первого числа месяца верующие празднуют Ураза-байрам.

Кроме того, в месяц Шавваль мусульмане соблюдают шестидневный пост, который очистит их от грехов со дня рождения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запретные месяцы в исламе

Запретных месяцев в исламе четыре:

Зу-ль-каада,

Зу-ль-хиджа,

Мухаррам,

Раджаб.

В эти месяцы запрещалось вести войны, конфликты и устраивать кровную месть.

"Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца (Зуль-каада, зуль-хиджжа, мухаррам и раджаб) из них – запретные"

– Сура Ат-Тауба, 36

Зу-ль-каада

Месяц Зу-ль-каада (9 мая – 6 июня) идет в календаре одиннадцатым. Название происходит от арабского слова, которое означает «оседлый». По-другому его называют «месяцем оседлости».

Зу-ль-хиджа

Месяц Зу-ль хиджа (7 июня – 6 июля) – один из высокопочитаемых месяцев у мусульман, идет 12-м по счету. Особенно ценными являются первые 10 дней этого месяца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Десятого числа Зу-ль хиджа последователи ислама отмечают самый главный праздник – Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В 2024 году он придется на 16 июня. Кроме того, в месяц Зу-ль-хиджа принято совершать большой хадж – паломничество в Мекку и Медину.

Новый год по мусульманскому календарю

По календарю мусульман Новый год начинается с месяца Мухаррам. Однако в исламе не принято праздновать наступление нового года. В этот день верующие ходят в мечети, молятся, читают проповедь о переселении пророка в Медину из Мекки.

Мухаррам

Мухаррам (7 июля – 4 августа) – первый месяц исламского календаря и один из запретных месяцев. На 10-й день месяца мусульмане отмечают День Ашура.

Сафар

Сафар (5 августа – 3 сентября) – второй месяц, о происхождении названия которого есть две теории:

оно произошло от слова «желтый», так как в этот месяц желтели и падали листья; «Сафар» – это «ноль» или «пустота», наступающая после Мухаррама.

Раби уль-авваль

Третий месяц – Раби уль-авваль (4 сентября - 3 октября) – занимает особое место, поскольку в этот месяце родился пророк Мухаммед.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, Раби уль-авваль – первый месяц весны. Слово «раби» означает «весна», а «аль-авваль» – первый. Название связано с уходом зимы и началом счастья.

Раби ас-сани

Четвертым месяцем в календаре является месяц Раби уль-Ахир или же Раби ас-сани (3 октября – 2 ноября). Его название переводится как «последняя весна» или «вторая весна» и подразумевает продолжение прошлого месяца.

Джумада аль-уля

Месяц Джумад аль-Уля (3 ноября – 2 декабря) – пятый по счету в календаре. Словом «джумада» в арабском языке обозначают засуху, поскольку в этот месяц в Аравии наступала засуха.

Джумада ас-сани

Джумада ас-сани (3 декабря – 1 января) – шестой месяц, который, как и предыдущий, считался самым засушливым. Он же предшествует священной триаде месяцев – Раджаб, Шабан, Рамадан.