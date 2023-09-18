День рождения пророка Мухаммеда: как и когда отмечают Мавлид?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мавлид – так называется день рождения пророка Мухаммеда – мусульмане всего мира отмечают в 12-й месяца Рабиуль Авваль. Когда родился пророк, кто были его родители и как можно отметить Мавлид 2023?

Месяц Рабиуль Авваль примечателен тем, что именно в этот месяц родился пророк Мухаммед. Мусульмане в этот день отмечают Мавлид и вспоминают посланника Аллаха. Хотя обязательства справлять этот день нет, мусульмане празднуют его – походами в мечеть, раздачей милостыни и чтением Корана.

Дата рождения пророка Мухаммеда

Пророк Мухаммед родился в третий месяц исламского календаря Рабиуль Авваль, 1452 года назад. Несмотря на то, что точная дата рождения доподлинно не известна, принято считать, что посланник родился в 12-й день месяца. В этом году событие выпадает на 26-27 сентября.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По григорианскому календарю Мухаммед родился в XI веке н.э. По одним данным, дата его рождения приходится на 20 апреля, а по другим – на 22 апреля 571 года. Место рождения пророка – город Мекка в Саудовской Аравии.

Родители Мухаммеда

«Мы послали тебя в качестве милости к мирам»

– (Сура аль-Анбия, 107)

Отцом пророка был Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб из племени курайшитов. Он был любимцем Абд аль Мутталиба (дедушки Мухаммеда). Согласно преданиям, Абд аль Мутталиб поклялся принести в жертву одного из своих сыновей, если у него родятся 10 сыновей. Через несколько лет он вспомнил о своем обещании и решил принести в жертву Абдуллаха. Но Мутталиб отказался от своего замысла и взамен сына принес в жертву 100 верблюдов.

Абдуллах был одним из уважаемых мужчин в Мекке: высокорослым, крепкого телосложения и с прекрасным характером. В 569 году он женился на Амине – девушке из знатной семьи. Отец Мухаммеда умер на 26-м году жизни. Как пишут историки, Абдуллах выехал по рабочим делам в сторону Сирии, но умер в Медине из-за болезни. Он скончался до рождения своего сына.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Матерью Мухаммеда была Амина – девушка из знатной курайшитской семьи. Она была дочерью Вахба ибн Абд Манафа, но воспитывалась своим дядей Вухайбой ибн Абд Манафом. Он и выдал ее замуж за Абдуллаха.

Амина забеременела в пятницу – первую ночь месяца Раджаб. Она родила Мухаммеда в год, известный как Год слона, – в понедельник 12 числа месяца Рабиуль Авваль. На месте рождения позже была возведена мечеть.

До пяти лет маленький Мухаммед воспитывался бедуинами из племени «Бану са’ад». За это время он обучился арабскому языку и традициям. Ухаживала за ним Халима бинт Абу Зуайб.

Через пять лет после рождения Амина забрала мальчика к себе. Она скончалась в 577 году в селе аль-Абва между Мединой и Меккой.

Когда умер пророк Мухаммед?

Что касается смерти пророка Мухаммеда, то это случилось в 11 году по исламскому или в 632 году по григорианскому календарю. Дата смерти – 12-й день месяца Рабиуль Авваль.

Примечательно, что посланник Аллаха родился и умер в один и тот же день. Погребение Мухаммеда состоялось в среду – в 14-й день месяца.

Как отмечают Мавлид?

День рождения пророка Мухаммеда в 2023 году выпадает на 26-27 сентября. Мусульмане отметят Мавлид. Поскольку он не входит в число мусульманских праздников, то в этот день принято:

читать молитвы,

вспоминать посланника Аллаха,

проводить конкурсы чтецов Корана (хафизов).

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Запрета на празднование дня рождения пророка нет, равно как и обязательств.

Нужно ли держать пост в этот день? Мухаммед держал пост по понедельникам и четвергам. Мусульманам желательно выбрать несколько дней в месяце, чтобы посвятить их соблюдению сунны пророка. Пост заключается в отказе от еды и питья в дневное время суток.

Как поздравлять с днем рождения пророка Мухаммеда?

Традиции поздравлять с днем рождения Мухаммеда не существует. Однако это никак не мешает мусульманину пожелать в этот день своему брату по вере мира, добра и мирного неба над головой.