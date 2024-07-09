Вестник Кавказа

Хиджра пророка Мухаммеда: что это в исламе и что такое календарь по хиджре?

Мурад Устаров
Мечеть
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Хиджра – это переселение пророка Мухаммеда в Медину. Именно от этого события ведется исламское летоисчисление. По мусульманскому лунному календарю сейчас 1446 год.

Хиджра – важное событие в истории ислама, которое заключалось в переселении пророка Мухаммеда и его сторонников в Медину. Оно оказало важное влияние на распространение и развитие мусульманской религии. 

Что такое Хиджра? 

Хиджра в переводе с арабского языка означает "переселение". Во время Хиджры пророк Мухаммед и его последователи переселились из Мекки в Медину. Переселение произошло в сентябре 622 года. 

Медина
© Фото: مكتبة المسجد النبوي الشريف , Public domain

Хиджра в Медину стала одним из важных событий в истории ислама. Она сыграла ключевую роль в его распространении. По мнению ряда историков, переселение пророка и его сторонников произошло 24 сентября 622 года. Однако отсчет летоисчисления стартовал не сразу, а спустя 15 лет. 

Хиджра Мухаммеда в Медину 

Как говорилось ранее, хиджра в исламе – переселение пророка Мухаммеда, родившегося около 570 года н. э., из Мекки в Медину в 622 году. Событие положило начало первому исламскому государству. 

Медина
© Фото: Bluemangoa2z at Malayalam Wikipedia, Public domain

Несмотря на то, что большинство арабов в тот период исповедовали различные формы язычества, а ислам для них был новшеством, знать Мекки сначала оставалась равнодушной к проповедям пророка. 

Однако со временем положение Мухаммеда и его последователей стало ухудшаться. Ислам распространялся, новообращенных становилось все больше, и давление со стороны мекканских аристократов постоянно росло. Кроме того, тем, кто продолжал исповедовать язычество, запрещалось вести с мусульманами торговлю и заключать браки, а с родственниками, принявшими ислам, они прерывали какие-либо связи. 

Пребывание в Мекке становилось для мусульман опасным, поэтому пророк Мухаммед принял решение переселиться в Медину. Переговоры о хиджре состоялись 14 июля 622 года на Акабе (холм между Меккой и долиной Мина).

Для переселения приверженцам ислама потребовалось примерно 3 месяца. Совершивших Хиджру называли "мухаджирами", а принимающих их в Медине и оказывающих им помощь мусульман – "ансарами". 

Пророк Мухаммед покинул город вместе с одним из ближайших сподвижников – Абу Бакром. Несмотря на преследования, им удалось скрыться и успешно добраться до Медины. 

Пещера в Мекке, где пророк скрывался от преследователей
© Фото: Abdelrhman 1990, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Прибытие пророка в Медину, по мнению большинства историков, произошло 24 сентября 622 года. При Умаре ибн аль-Хаттабе в 637 году начали вести летоисчисление с хиджры. 

По велению второго праведного халифа отправной точкой новой эры стал не сам день прибытия Мухаммеда в Медину, а первый день месяца Мухаррам 622 года. 

Календарь по хиджре 

У последователей ислама летоисчисление ведется от хиджры, поэтому сам мусульманский календарь тоже называется хиджра. Он не привязан к привычному григорианскому календарю. Исламский календарь составляется по лунному циклу, он короче солнечного на 10-11 дней. Каждый месяц равен полной фазе луны и длится 29-30 дней. 

Поскольку исламский календарь короче обычного, то каждый год даты мусульманских праздников и памятных дней сдвигаются назад. 

Календарь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманский календарь состоит из 12 месяцев: 

  • Мухаррам; 
  • Сафар; 
  • Раби уль-авваль; 
  • Раби ас-сани; 
  • Джумада аль-уля; 
  • Джумада ас-сани; 
  • Раджаб; 
  • Шабан; 
  • Рамадан; 
  • Шавваль; 
  • Зуль-каада; 
  • Зуль-хиджа. 

Новый год по хиджре 

Новый год у мусульман начинается с приходом первого дня месяца Мухаррам. Вечером 7 июля 2024 года для последователей ислама наступил новый 1446 год.

День Ашура

На месяц Мухаррам, а точнее на его 10-й день, приходится важная для мусульман памятная дата – День Ашура. В 2024 году он начинается вечером 15 июля и завершается вечером 16 июля. 

© Фото: Mostafameraji, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сунниты и шииты отмечают День Ашура по-разному. Для шиитов это прежде всего день скорби по имаму Хусейну – внуку пророка Мухаммеда, день траура и обязательного поста. 

Сунниты посвящают день Ашура совершению хороших дел и вспоминают достоинства Адама, Нуха, Мусы и Хусейна. Пост для них желателен.

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