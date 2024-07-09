Хиджра пророка Мухаммеда: что это в исламе и что такое календарь по хиджре?

Хиджра – это переселение пророка Мухаммеда в Медину. Именно от этого события ведется исламское летоисчисление. По мусульманскому лунному календарю сейчас 1446 год.

Хиджра – важное событие в истории ислама, которое заключалось в переселении пророка Мухаммеда и его сторонников в Медину. Оно оказало важное влияние на распространение и развитие мусульманской религии.

Что такое Хиджра?

Хиджра в переводе с арабского языка означает "переселение". Во время Хиджры пророк Мухаммед и его последователи переселились из Мекки в Медину. Переселение произошло в сентябре 622 года.

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Хиджра в Медину стала одним из важных событий в истории ислама. Она сыграла ключевую роль в его распространении. По мнению ряда историков, переселение пророка и его сторонников произошло 24 сентября 622 года. Однако отсчет летоисчисления стартовал не сразу, а спустя 15 лет.

Хиджра Мухаммеда в Медину

Как говорилось ранее, хиджра в исламе – переселение пророка Мухаммеда, родившегося около 570 года н. э., из Мекки в Медину в 622 году. Событие положило начало первому исламскому государству.

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Несмотря на то, что большинство арабов в тот период исповедовали различные формы язычества, а ислам для них был новшеством, знать Мекки сначала оставалась равнодушной к проповедям пророка.

Однако со временем положение Мухаммеда и его последователей стало ухудшаться. Ислам распространялся, новообращенных становилось все больше, и давление со стороны мекканских аристократов постоянно росло. Кроме того, тем, кто продолжал исповедовать язычество, запрещалось вести с мусульманами торговлю и заключать браки, а с родственниками, принявшими ислам, они прерывали какие-либо связи.

Пребывание в Мекке становилось для мусульман опасным, поэтому пророк Мухаммед принял решение переселиться в Медину. Переговоры о хиджре состоялись 14 июля 622 года на Акабе (холм между Меккой и долиной Мина).

Для переселения приверженцам ислама потребовалось примерно 3 месяца. Совершивших Хиджру называли "мухаджирами", а принимающих их в Медине и оказывающих им помощь мусульман – "ансарами".

Пророк Мухаммед покинул город вместе с одним из ближайших сподвижников – Абу Бакром. Несмотря на преследования, им удалось скрыться и успешно добраться до Медины.

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Прибытие пророка в Медину, по мнению большинства историков, произошло 24 сентября 622 года. При Умаре ибн аль-Хаттабе в 637 году начали вести летоисчисление с хиджры.

По велению второго праведного халифа отправной точкой новой эры стал не сам день прибытия Мухаммеда в Медину, а первый день месяца Мухаррам 622 года.

Календарь по хиджре

У последователей ислама летоисчисление ведется от хиджры, поэтому сам мусульманский календарь тоже называется хиджра. Он не привязан к привычному григорианскому календарю. Исламский календарь составляется по лунному циклу, он короче солнечного на 10-11 дней. Каждый месяц равен полной фазе луны и длится 29-30 дней.

Поскольку исламский календарь короче обычного, то каждый год даты мусульманских праздников и памятных дней сдвигаются назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманский календарь состоит из 12 месяцев:

Мухаррам;

Сафар;

Раби уль-авваль;

Раби ас-сани;

Джумада аль-уля;

Джумада ас-сани;

Раджаб;

Шабан;

Рамадан;

Шавваль;

Зуль-каада;

Зуль-хиджа.

Новый год по хиджре

Новый год у мусульман начинается с приходом первого дня месяца Мухаррам. Вечером 7 июля 2024 года для последователей ислама наступил новый 1446 год.

День Ашура

На месяц Мухаррам, а точнее на его 10-й день, приходится важная для мусульман памятная дата – День Ашура. В 2024 году он начинается вечером 15 июля и завершается вечером 16 июля.

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Сунниты и шииты отмечают День Ашура по-разному. Для шиитов это прежде всего день скорби по имаму Хусейну – внуку пророка Мухаммеда, день траура и обязательного поста.

Сунниты посвящают день Ашура совершению хороших дел и вспоминают достоинства Адама, Нуха, Мусы и Хусейна. Пост для них желателен.