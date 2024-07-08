День Ашура 2024: когда, что это, что надо делать суннитам и шиитам, пост

День Ашура в 2024 году выпадает на вечер 15 июля. Это 10-й день месяца Мухаррама. В День Ашура принято вспоминать пророков Нуха и Мусу, а также чтить память имама Хусейна.

День Ашура – это важная дата для мусульман, однако сунниты и шииты проводят этот день совершенно по-разному. Событие 680 года изменило подход и отношение к этому дню. Несмотря на это, богословы призывают не политизировать День Ашура, а чтить его.

Когда День Ашура 2024?

День Ашура приходится на 10 день первого по мусульманскому календарю месяца Мухаррам. Исламский календарь короче привычного григорианского на 10-11 дней, поэтому все даты и религиозные праздники сдвигаются каждый год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году День Ашура начнется вечером 15 июля, в понедельник, а продолжится днем 16 числа, во вторник. Это связано с тем, что сутки у мусульман начинаются с заходом солнца.

История Дня Ашура

На 10-е сутки Мухаррама произошли значимые для мусульман события. Так, в этот день пророк Нух прибыл на своем ковчеге к горе Джуди.

В День Ашура также были созданы земля, небеса, ангелы и первый человек – Адам. В этот день он же покаялся за совершенные им грехи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, с Днем Ашура связаны спасение пророка Мусы (Моисея) и иудеев от притеснений египетского фараона и спасение пророка Ибрагима, брошенного в котел.

В этот же день произошла трагическая гибель внука пророка Мухаммеда – Хусейна в ходе битвы при Кербиле (на территории современного Ирана) в 680 году.

Традиции дня Ашура

День Ашура важен как для суннитов, так и для шиитов. Однако представители обоих течений отмечают этот день по-разному. Изначально история Дня была единой для суннитов и шиитов, но в 680 году отношение к нему изменилось. Различие в трактовке и восприятии Дня Ашура связано с гибелью имама Хусейна.

Если сунниты встречают этот день более празднично, то для шиитов День Ашура – день памяти и скорби по одному из значимых исламских деятелей.

День Ашура у суннитов

Суннитам в День Ашура рекомендуется держать пост путем отказа от еды и питья днем. В этот день они вспоминают пророка Мусу и Адама. Они также скорбят и поминают имама Хусейна, но без траурных церемоний и самобичевания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в День Ашура принято совершать хорошие поступки, готовить различные блюда и делиться ими с родными и близкими, а также нуждающимися людьми.

День Ашура у шиитов

День Ашура для шиитов, как уже говорилось, носит исключительно траурный характер в связи с гибелью в 680 году имама Хусейна. С тех пор они оплакивают смерть имама, проводя особые церемонии и соблюдая обязательный пост.

На улицах городов и сел шииты организуют исторические реконструкции битвы при Кербиле, проводят поминальные обряды и шествия, участники которых несут черные знамена.

© Фото: Mostafameraji, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самой известной традицией в этот день считается татбир – обряд самобичевания. Его участники выходят на улицы и бьют себя, сначала кулаками в грудь, а затем – цепями и кинжалами до крови. Шииты таким образом отдают честь погибшим и поминают их.

Стоит добавить, что шиитские богословы сами осуждают этот ритуал и участие в нем несовершеннолетних. В некоторых странах детям запрещают участвовать в траурных церемониях. Вместо татбира ученые призывают скорбеть по Хусейну путем совершения благих деяний.

Что нужно делать в День Ашура?

Шииты в этот день проводят траурные церемонии с самобичеванием. Для них День Ашура носит исключительно траурный характер.

Сунниты посвящают этот день совершению хороших дел и вспоминают достоинства Адама, Нуха, Мусы и Хусейна. Также следует проводить День Ашура с родными и близкими и дарить подарки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в этот день следует помогать бедным и нуждающимся людям. Последователи ислама считают, что милостыня, поданная в День Ашура, вернется великой наградой, сопоставимой по размерам с горой Ухуд.

Пост в День Ашура

«Пост в день Арафата искупает грехи двух лет, прошлого и следующего года, а пост в день ‘Ашура искупает грехи прошлого года»

- пророк Мухаммед

Пророк Мухаммед соблюдал пост в День Арафа после переселения из Мекки в Медину. Своим сподвижникам он советовал держать уразу на 9-й, 10-й и 11-й дни Мухаррама, чтобы отличаться от иудеев, соблюдавших пост на 10-й день месяца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Соблюдайте пост в день Ашура; однако отличайтесь от иудеев, соблюдая пост также в день до этого дня или же в день после него»

- пророк Мухаммед

Для суннитов пост в День Ашура является желательным, а для шиитов – обязательным. Посланник Всевышнего отмечал, что пост в День Ашура послужит искуплением грехов прошлого года.

День Ашура в Азербайджане

В Азербайджане День Ашура отмечают акцией по добровольной сдаче крови, в которой могут принять участие все желающие. Акцию проводят Минздрав совместно с Управлением мусульман Кавказа.

Кровь сдают в мечетях, а также в больницах и других учреждениях здравоохранения. В прошлом году в акции приняли участие 885 человек.