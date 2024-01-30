Месяц Мухаррам 2024: начало и конец, пост, что нужно делать?

Месяц Мухаррам – первый в исламском лунном календаре. Когда он закончится? Что нужно и что нельзя делать? Когда и как надо соблюдать пост?

Приход месяца Мухаррам знаменует наступление нового года по лунному календарю. В эти дни мусульманам рекомендуется держать пост и совершать благие дела. Тогда верующих ждет награда от Всевышнего.

Начало и конец Мухаррама

Месяц Мухаррам - первый в мусульманском календаре, один из запретных месяцев в исламе. В 2024 году он начался 7 июля. Завершится Мухаррам 5 июля, его сменит месяц Сафар.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С приходом месяца Мухаррам для последователей ислама наступил новый 1446-й год. Для мусульман первый день первого месяца не имеет особого значения, поэтому они встречают новогоднюю ночь за чтением проповедей о пророке Мухаммаде.

Что нельзя делать в Мухаррам?

Мухаррам наравне с месяцами Зуль-каада, Зуль-хиджа и Раджаб является запретным в календаре. В этот месяц нельзя проливать кровь, воевать или же вести любые конфликты, ведущие к большим жертвам.

Приверженцам ислама следует знать, что за нарушение правил и плохие деяния в месяц Мухаррам записывается больше греха, чем в обычное время.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманину важно совершать только хорошие поступки и остерегаться всего греховного, раскаяться и проводить время в поклонении. Аллах за это щедро вознаградит.

Новый год в исламе 2024

Для последователей ислама месяц Мухаррам – первый в лунном календаре, который на 10-11 короче григорианского. Поэтому праздничные дни каждый год сдвигаются назад.

Мусульманский новый год – очень важная дата в истории ислама, связанная с переселением пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину. Отсюда берет начало исламское летоисчисление.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку в исламе сутки начинаются с заходом солнца, то в текущем году мусульмане встретили новый год вечером 7 июля. Для них наступил 1446-й год.

День Ашура

10-го числа месяца Мухаррам мусульмане встретят День Ашура. В этот день родились первый человек Адам и пророк Ибрахим (Авраам) и завершился Всемирный потоп. В День Ашура также пророк Муса (Моисей) и иудеи спаслись от притеснений.

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Кроме того, День Ашура связан с гибелью внука пророка Мухаммеда имама Хусейна в ходе битвы при Кербиле. Для шиитов этот день являются траурным, в течение дня они проводят поминальные шествия и обряды. Они также держат в этот день пост, отказываясь от еды и питья.

Пост в месяц Мухаррам

В месяц Мухаррам последователям ислама рекомендуется держать пост (уразу), его правила не отличаются от поста в Рамадан или Шавваль – до захода солнца мусульманам нельзя есть и пить.

Несмотря на высокую значимость поста в месяц Рамадан, пророк Мухаммед говорил, что после Рамадан лучшим для поста является месяц Мухаррам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«За каждый день поста в этом месяце человек получает вознаграждение как за пост в течение 30 дней»

- пророк Мухаммед

Верующие сами могут выбрать дни для соблюдения поста – можно держать уразу как целый месяц, так и 1 день. Лучшим днем для воздержания считается День Ашура.

Хадисы о месяце Мухаррам

Говоря о Мухарраме, посланник Аллаха говорил:

«Год состоит из 12 месяцев, из них четыре запретные, три приходят поочередно: Зуль-када, Зуль-хиджа и Мухаррам, а (четвертый месяц) Раджаб находится между Джумаада и Шаабаном»

«После Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха мухаррам, а наилучшей молитвой после обязательной является ночная молитва»