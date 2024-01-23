Мусульманский календарь 2024: исламские праздники и посты

Мусульманский календарь – это лунный календарь, используемый для определения дат исламских праздников. Когда в 2024 году начинается месяц Рамадан? Когда мусульмане отпразднуют Ураза-байрам и Курбан-байрам?

Исламский календарь существенно отличается от григорианского: он лунный, а не солнечный, поэтому короче на 10-11 дней, и даты праздников и постов каждый год меняются.

Летоисчисление ведется от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это событие произошло в 622 году.

Календарь мусульманских праздников 2024

Пост Рамадан – с 11 марта по 9 апреля

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, во время которого мусульмане соблюдают пост. Его главное условие – отказ от еды и питья днем. Таким образом, мусульмане в течение всего месяца кушают два раза в день – после заката (ифтар) и до рассвета (сухур).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ураза-байрам – 10 апреля

Праздник Ураза-Байрам – один из самых главных праздников в исламе, знаменующий окончание Рамадана. В этот день держать пост запрещен, наоборот, воздержание от еды и питья в этот праздник – грех. В этот день также принято ходить в гости к родным и близким и раздавать милостыню на улицах.

Курбан-байрам – 16 июня

Через 70 дней после Ураза-байрам наступает другой важный исламский праздник – Курбан-байрам. Главная традиция этого дня – жертвоприношение. История праздника берет свое начало с повествования о пророке Ибрагиме, который принес в жертву ягненка вместо своего сына.

День Ашура – 28 июля

День Ашура связан со значимыми для истории ислама событиями, при этом две главные мусульманские ветви (сунниты и шииты) имеют разные традиции празднования. Если сунниты в этот день соблюдают добровольный пост и вспоминают спасение пророка Мусы, то шииты скорбят по имаму Хусейну, убитому в ходе битвы при Кербиле 680 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо праздников, в исламском календаре есть дни, которые так же имеют особое значение для мусульман:

Ночь Рагаиб – с 18 на 19 января;

Ночь Мирадж – с 7 по 8 февраля;

Ночь аль-Кадр – с 5 на 6 апреля;

День Арфа – 15 июня;

День страдания Фатимы – 5 декабря.

Кроме поста в Рамадан, мусульмане держат посты в месяц Шавваль, Зу-ль-Хиджа и Мухаррам.

Мусульманский календарь на 2024 год

Мусульманский календарь, как и григорианский, состоит из 12 месяцев, однако отличается тем, что в лунном календаре на 10-11 дней меньше, поэтому даты праздников и первых дней всех месяцев каждый год сдвигаются. Какие же месяцы в исламском календаре?

Мухаррам;

Сафар;

Раби уль-авваль;

Раби ас-сани;

Джумада аль-уля;

Джумада ас-сани;

Раджаб;

Шабан;

Рамадан;

Шавваль;

Зу-ль-када;

Зу-ль-хиджа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2024-й год по григорианскому календарю продолжается месяцем Джумада-ас-сани, 13 января его сменит месяц Раджаб.

Раджаб - с 13 января по 10 февраля;

Шабан - с 11 февраля по 10 марта;

Рамадан - с 11 марта по 9 апреля;

Шавваль - 10 апреля по 8 мая;

Зу-ль-када - 9 мая - 6 июня;

Зу-ль-хиджа - 7 июня - 6 июля;

Новый год - 7 июля;

Мухаррам - 7 июля - 4 августа;

Сафар - 5 августа - 3 сентября;

Раби уль-авваль - 4 сентября - 3 октября;

Раби ас-сани - 3 октября - 2 ноября;

Джумада аль-уля - 3 ноября - 2 декабря;

Джумада ас-сани - 3 декабря - 1 января.

Запретных месяцев в исламе четыре: зу-ль-када, зу-ль-хиджа, мухаррам и раджаб. В эти месяцы запрещено убивать, вести войны и охоту вокруг Каабы.

Какой год по мусульманскому календарю?

Мусульманский календарь состоит из 354 или 355 дней. Поскольку он на 11 дней короче солнечного года, то даты всех религиозных праздников каждый год меняются.

Начало первого месяца исламского календаря – Мухаррам – в 2024 году выпадает на воскресенье 7 июля. Таким образом, в этот день мусульмане встретят новый 1446 год. Сейчас по мусульманскому календарю продолжается 1445 год.

Новый год по мусульманскому календарю

Исламский Новый год (первый день месяца Мухаррам) в текущем году выпадает на воскресенье, 7 июля. Новый год в исламе не является праздником, как Ураза-байрам или Курбан-Байрам, поэтому отмечать его не принято.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем не менее, мусульмане в этот день вспоминают пророка Мухаммеда и его деяния, а также его переселение вместе со своими сподвижниками из Мекки в Медину.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря

Девятый месяц мусульманского лунного календаря – священный месяц Рамадан. В этом году он начнется 11 марта и завершится 9 апреля празднованием Ураза-байрам.

Рамадан – не только обязательный мусульманский пост, но также один из столпов ислама наравне с молитвой, шахадой, паломничеством и закятом.

В течение 30 дней последователи ислама будут держать пост, соблюдая главное его условие – отказ от питья и еды в дневное время суток.

На 27-й день Рамадана выпадает Ночь аль-Кадр или Ночь могущества - самая почитаемая ночь этого месяца, в ходе которой предопределится судьба каждого мусульманина. В эту ночь ангел Джабраил передал пророку Мухаммеду первые аяты из Корана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ночь аль-Кадр мусульмане следуют сунне пророка – читают намаз и возмещают все молитвы, которые по разным причинам были пропущены за год. Помимо этого, верующие читают Коран: как вслух, так и наизусть.

Завершится месяц Рамадан праздником разговения – Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), который в этом году будет отмечаться 10 апреля. В этот день принято поздравлять родных и близких, ходить в гости, а также раздавать милостыню нуждающимся.

Мусульманские посты 2024

Помимо обязательного поста в месяц Рамадан, мусульманам рекомендовано соблюдать желательные посты. Какие это?

Шесть дней месяца Шавваль (десятый месяц, следует за Рамаданом);

Первые десять дней месяца Зу-ль-хиджа (последний месяц календаря);

Девятый, десятый и одиннадцатый дни месяца Мухаррам (первый месяц календаря).

Стоит добавить, что представителям ислама также желательно поститься каждый понедельник и четверг (по лунному календарю).