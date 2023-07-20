День Ашура 2023: какого числа и как держать пост?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Ашура - один из памятных дней в исламе. Он отмечается 10 числа запретного месяца Мухаррам, а в 2023 году он выпадает на 28 июля. На День Ашура также приходится один из самых важных постов.

Название Дня Ашура происходит от арабского слова, которое в переводе с арабского означает "десять". В этот важный день произошли значимые для истории ислама события - как радостные, так и трагические.

Когда День Ашура в 2023 году?

Представители ислама отмечают День Ашура 10 числа первого месяца исламского лунного календаря - Мухаррам. Название "Ашура" означает "десять" (от арабского слова "ашара").

Как известно, мусульманский лунный календарь короче григорианского на 10-11 дней, а сутки начинаются с заходом солнца. Поэтому и даты праздников или других значимых для мусульман событий каждый год сдвигаются. В 2023 году День Ашура выпадает на 28 июля, на благословенную пятницу.

Пост в День Ашура

День Ашура - самый благословенный день в месяце Мухаррам. Пророк Мухаммед держал пост в этот день после переселения из Мекки в Медину и советовал своим сподвижникам также соблюдать его на 9-й, 10-й и 11-й день. Делалось это для того, чтобы отличаться от иудеев, державших пост на 10-й день Мухаррама.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако спустя время пост в День Ашура стал добровольным, но желательным. Обязательным же стал пост в священный месяц Рамадан. При этом у последователей шиизма пост в День Ашура остается обязательным.

Главное достоинство поста в День Ашура заключается в том, что мусульманину в этот день прощаются все грехи за последний год.

"Пост в день Арафата искупает грехи двух лет - прошлого и следующего года. А пост в день "Ашура искупает грехи прошлого года"

- пророк Мухаммед

История

День Ашура важен для представителей ислама тем, что на 10-е сутки месяца Мухаррам произошел ряд значимых событий в истории ислама.

В этот день был создан из глины Адам - первый человек на земле. Он же в День Ашура совершил покаяние за совершенный грех.

В День Ашура произошло спасение пророка Ибрагима (Авраама), который был брошен в котел.

С Днем Ашура связано и прибытие ковчега Нуха (Ноя) к горе Джуди.

Пророк Муса (Моисей) вместе с иудеями спасся от притеснений египетского фараона.

Однако в День Ашура произошла и одна из самых трагических смертей в исламе - в ходе битвы при Кербиле в 680 году погиб внук пророка Мухаммеда имам Хусейн ибн Али. Для шиитов этот день носит траурный характер.

Традиции

У суннитов и шиитов принято по-разному правильно проводить День Ашура. Например, сунниты, помимо добровольного поста, вспоминают пророка Мусу и первого человека - Адама. Поэтому в целом традиции встречать этот день у суннитов более праздничные.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Постом и почитанием пророков занятия в День Ашура не исчерпываются. Принято совершать благие деяния, а также дозволено делать различные блюда и угощать ими не только родных и близких, но и всех нуждающихся.

День Ашура у шиитов

Что касается шиитов, то, как было отмечено ранее, для них День Ашура - траурное время, и пост в этот день обязательный. В 680 году в ходе битвы при Кербиле погиб внук пророка Мухаммеда - имам Хусейн ибн Али. Именно с того времени для шиитов День Ашура - это день памяти и скорби по одной из величайших исламских личностей.

Последователи шиизма с тех пор вспоминают и оплакивают смерть имама Хусейна, соблюдая пост и проводя траурные церемонии. На улицах городов и сел проходят шествия скорбящих, участники несут черные знамена.

Затем скорбящие делают татбир - это обряд самобичевания, в ходе которого участники траурной церемонии бьют себя кулаками в грудь и наносят себе удары цепями и кинжалами. Верующие таким образом отдают честь и поминают погибших.

Стоит добавить, что татбир сопровождается восклицанием: "Шах Хусейн, вах Хусейн!", то есть "Царь Хусейн, ах, Хусейн!". От него произошло нынешнее названием этой традиции - шахсей-вахсей.

При этом нельзя не отметить, что шиитские богословы сами осуждают ритуал с самоистязанием, подчеркивая, что скорбеть по имаму Хусейну лучше всего праведными действиями. Сунниты в День Ашура тоже скорбят и поминают имама Хусейна, но без данного обряда, а в скромной обстановке.