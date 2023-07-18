Месяц мухаррам 2023: когда начинается и когда поститься? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Мухаррам – первый месяц и один из четырех запретных месяцев в исламском календаре. На 10-й день этого месяца выпадает День Ашура – значимый для суннитов и шиитов праздник.

Пост в месяц Мухаррам держится по желанию, однако один день поста этого месяца приравнивается к 30 дням обычного поста. За благие поступки и деяния во время месяца Мухаррам можно получить от Всевышнего особое вознаграждение.

Начало и конец месяца Мухаррам

Месяц Мухаррам – первый месяц исламского лунного календаря. В 2023 году дата его начала выпадает на 19 июля, а завершения – на 16 августа, так что длится Мухаррам 29 дней. На смену ему придет месяц Сафар (с 17 августа). Месяц Мухаррам был установлен в период правления халифа Умара.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку Мухаррам - первый месяц, то в ночь с 18 на 19 июля представители ислама встретят новый 1445-й год. Традиционно он практически не отмечается: верующие проводят новогоднюю ночь в мечетях, читая проповедь о переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Что нельзя делать в месяц Мухаррам?

Мухаррам – один из четырех запретных исламских месяцев, даже название месяца говорит само за себя: "харам" – в переводе "запретный".

"Воистину, число месяцев у Аллаха - 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные... И посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе"

– Сура "Покаяние", 9/36

Месяц еще в доисламский период считался священным, и в период появления и распространения ислама вплоть до сегодняшних дней сохранил свою значимость и величие. В Мухаррам запрещено вести войны и любые конфликтные действия, ведущие к пролитию крови.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За плохие поступки и нарушение правил верующему в запретный месяц записывается больше греха, чем в обычные месяцы. Поэтому мусульманину следует совершать больше благих деяний в дни Мухаррама и отстраниться от всего запретного.

Что касается свадеб в этот месяц, то нежелательности и запрета на торжество нет. Для мусульман нет ограничений при выборе времени свадьбы.

Достоинства

За благие дела в месяц Мухаррам Всевышний щедро вознаграждает мусульманина. Если провести весь запретный месяц в поклонении, то его баракат (благословение) достанется и остальным месяцам года.

Название месяца подчеркивает святость. Грехи, совершенные в запретные месяцы, хуже грехов в другие месяцы. Поэтому Всевышним сказано, что нельзя вредить себе в эти дни. Месяц Мухаррам – отличная возможность отдалиться от всех грехов, а за совершение благих поступков мусульманам даруется особая награда.

День Ашура

День Ашура – 10-й день месяца Мухаррам, который в этом году приходится на 28 июля. Он занимает особое место и в жизни пророков, так как в этот день произошли события, благодаря которым пророки удостаивались благословений и избавлялись от трудностей. Эти события описываются и в других религиях:

Рождение первого человека на земле Адама и пророка Ибрахима (Авраама);

Завершение Всемирного потопа и прибытие ковчега Нуха (Ноя) к горе Джуди;

Спасение пророка Мусы (Моисея) и иудеев от притеснений египетского фараона.

В месяц Мухаррам также произошла одна из самых трагических смертей в истории ислама – гибель внука пророка Мухаммеда – имама Хусейна ибн Али в 680 году в битве при Кербиле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Ашура траурный, в первую очередь, для шиитов. Во дворах и домах проводятся поминальные шествия и обряды, самый известный из которых – татбир (самобичевание). Обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью, а последователи шиизма таким образом отдают честь и поминают погибших.

Поминают погибшего имама и сунниты, однако происходит это без нанесения себе ущерба. При этом значительная часть шиитских богословов осуждает ритуал с самоистязанием, заявляя, что праведные поступки – лучшее проявление скорби по имаму Хусейну.

Когда нужно поститься в месяц Мухаррам?

"После поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в месяце Аллаха - Мухаррам"

– пророк Мухаммед

Пост в месяц Мухаррам мусульмане держат по желанию, но вознаграждение за один день поста в этом месяце приравнивается к обычному посту в течение 30 дней. Пост является защитой от огня Ада и станет заступничеством за верующего в Судный день. Это самый значимый среди добровольных постов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила поста в месяц Мухаррам не отличается от поста в Рамадан или Шавваль. Он начинается на рассвете с утреннего азана и заканчивается с заходом солнца. В это время надо воздерживаться от еды и питья.

Учитывая, что по значимости месяц Мухаррам уступает Рамадану, мусульмане сами выбирают дни для совершения поста – его можно соблюдать как в течение одного месяца, так и в течение одного дня. Лучшим днем для совершения поста в этот месяц считается День Ашура.