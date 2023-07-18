Исламский новый год 2023: когда наступит 1445 год по Хиджре?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульмане всего мира вот-вот встретят новый 1445-й год. По григорианскому календарю он наступает с вечера 18 июля. Исламский новый год - это наступление первого месяца по лунному календарю - Мухаррам.

В исламе не принято праздновать Новый год - ни по мусульманскому календарю, ни по григорианскому. Для мусульман смена одного года на другой не несет какого-то значимого смысла. Тем не менее, в более светских странах традиция отмечать праздник в ночь с 31 декабря на 1 января все-таки существует.

Когда начинается исламский Новый год?

Исламский лунный месяц на 11-12 дней короче солнечного, поэтому даты всех мусульманских праздников в григорианском календаре сдвигаются. Новый год по Хиджре начнется с наступлением месяца Мухаррам - первого месяца лунного календаря.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году мусульмане всего мира встретят Новый год вечером 18 июля (1 Мухаррама), так как сутки в исламе начинаются в момент захода солнца, а не в полночь, как в григорианском календаре. В этот момент в странах, где используют календарь Хиджры, наступит 1445 год.

Как встречают Новый год по мусульманскому календарю?

Никак! Смену года в исламе не принято справлять торжествами и фейерверками. Новый год в исламе - это, скорее, просто точка отсчета нового календарного года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульмане в этот день посещают мечети и читают проповедь о Хиджре из Мекки в Медину. Также принято просить у Аллаха благодать на новый год. Отметим, что тому, кто будет поститься в месяц Мухаррам, Всевышний дарует большую награду.

Празднуют ли мусульмане Новый год 31 декабря?

В исламе не существует традиции отмечать "западный" Новый год - с 31 декабря на 1 января. В ряде мусульманских стран празднование Нового года по западным традициям не поощряется или вовсе находится под запретом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом, несмотря на то, что смена года не считается праздником, в более светских государствах, где большинство населения исповедует ислам, 31 декабря и 1 января все же проводятся праздничные мероприятия по случаю Нового года.