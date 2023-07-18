© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманин в Швеции не стал в ответ на сожжение Корана сжигать чужие священные книги. Он обратился к миру с простой истиной: нужно уважать друг друга и не путать свободу со вседозволенностью.

В Швеции мусульманин спас Тору и Библию от сожжения. Ранее в стране не раз сжигали Коран, однако мужчина уверен: нельзя сжигать никакие священные книги, а мир основан на взаимном уважении. Он устроил громкую акцию, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

Объявленная заранее и разрешенная властями Швеции акция по сожжению в Стокгольме Торы и Библии была отменена самим организатором. 30-летний мусульманин обратил внимание общественности на недопустимость сжигания никаких священных писаний и отметил, что у всего есть границы - даже у свободы слова.

Прошлая рабочая неделя закончилась скандальной историей: стало известно, что 15 июля в шведской столице будет проводиться очередное сожжение священной книги. На этот раз сжечь планировалось не Коран, но священную для еврейского народа Тору и тексты из Библии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с этим правительство Израиля сделало ряд категоричных заявлений. Премьер Биньямин Нетаньяху назвал разрешение властей Швеции на акцию позорным решением, а президент Ицхак Герцог и вовсе объявил, что убит горем из-за предстоящего события, которое считает "вопиющим подстрекательством и актом чистой ненависти".

В РПЦ также высказали непонимание политики Швеции - "политическое безумие", "нравственное сумасшествие", попытка "нивелировать имиджевый урон от сожжения Корана", - так прокомментировал ситуацию замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Однако и иудеям, и православным предстояло удивиться: мусульманин, организовавший акцию, вышел перед журналистами и объявил:

"Я мусульманин. Мы ничего не сжигаем. Эта зажигалка мне не нужна".

30-летний сириец Ахмед А., имеющий разрешение стокгольмской полиции на проведение публичного мероприятия в защиту свободы слова, заметил, что пресловутая свобода слова тоже имеет границы, передает РБК со ссылкой на Folkbladet.

"Хочу показать, что свобода слова имеет границы, которые необходимо учитывать. Хочу показать, что мы должны уважать друг друга, мы живем в одном обществе. Если я сожгу Тору, другой сожжет Библию, третий - Коран, то здесь начнется война. Хотел показать, что так делать неправильно"

– организатор акции

Сжигать Коран – это не свобода слова, сказал Ахмед собравшимся на мероприятии. Неуважение к другим религиям это нехорошо, заметил он, пишет AFP.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также мужчина указал, что сжигание всякой священной книги "противоречит Корану". "Мы должны уважать всех, независимо от вероисповедания", - напомнил сириец, держа Коран в руке. Жечь священные книги не позволено никому.

"Существует тонкая грань между свободой слова и преступлениями на почве ненависти"

– Ахмед

Рядовой мусульманин совершил нерядовой поступок: он показал мудрость и всепрощение, не став жечь чужие священные книги; он привлек внимание мира к абсурдной ситуации со свободой слова; он делом доказал, что западная исламофобия - не более чем предрассудок, а мусульмане способны даже на большую терпимость и толерантность, чем европейские демократы.

История вопроса

Свою акцию мужчина задумал после недавнего, - но не единственного, - сожжения Корана в Стокгольме. Напомним, 28 июня, в день празднования одного из важнейших мусульманских праздников Курбан-байрама, в шведской столице священную для мусульман книгу сжег возле мечети иммигрант из Ирака.

"А воздаянием за зло есть зло, подобное ему. Но кто простит и восстановит мир, поистине, тому назначена награда у Аллаха"

– Коран, Сура “Совет”, 42:40

До того Коран в скандинавском государстве сжигали несколько раз, что привело к большому напряжению в отношениях Турции и Швеции, стало препятствием страны на пути в НАТО, вызвало осуждение не только всего исламского мира, но и Папы Римского.

Удалось ли мужчине донести до "свободолюбивого" общества, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, покажет время. Ясно, что случившееся – прецедент, способный пошатнуть шаблонное отношение к мусульманам, и прекрасная точка в череде бессмысленных и тревожащих религиозных людей акций.