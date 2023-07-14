Израиль осуждает планируемое сожжение Торы в Швеции

Опубликовано: 16:42, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завтра в столице Швеции состоится публичное сожжение свитка Торы. Израильское правительство выступает с осуждением этого мероприятия и призывает не допустить реализации позорного решения.

В Швеции после череды сожжения Коранов решили взяться и за другие священные писания - в субботу у израильского посольства будут сжигать Тору.

Шведское правительство ранее дало разрешение на акцию с сожжением священных еврейских и христианских текстов.

"Государство Израиль категорически негативно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святыне еврейского народа"

– премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Президент страны Ицхак Герцог сообщил, что убит горем в связи с запланированным публичным сожжением. Он уверен, такие акции ни что иное, как "вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти", с осуждением которых должен выступать весь мир.

"Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение на сожжение священных книг. Как президент Государства Израиль я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа"

– Ицхак Герцог

Глава израильского МИД Эли Коэн выступил с призывом к Стокгольму предотвратить отвратительное мероприятие.

"Сожжение свитка Торы - преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного ущерба еврейскому народу и еврейским традициям"

– Эли Коэн