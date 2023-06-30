В Европе нарастает исламофобия

Просвещенная Европа удивляет не только русофобией, но и исламофобией. Почему, несмотря на растущее мусульманское население, Швеция и Франция позволяют антиисламские акции?

В середине нулевых в Европе разразился страшный религиозный скандал - в 2005 году в одной из датских газет была напечатана карикатура на пророка Мухаммеда. С тех пор издевательства над чувствами мусульман на "просвещенном" континенте стали нормой. Ни многотысячные митинги, ни ноты протеста исламских стран не останавливали так называемых "любителей свободы слова", которых прикрывали власти Франции, Дании и других стран ЕС.

Флагманом исламофобии выступал французский журнал "Шарли Эбдо". На протяжении многих лет их редакторы публиковали комиксы, оскорбляющие ислам и пророка Мухаммеда. В результате в 2015 году на "Шарли Эбдо" было совершено нападение "Аль-Каиды", тогда погибли 12 человек.

Печальный опыт "Шарли Эбдо" ничему не научил не только это издание, которое продолжает смеяться над исламским миром, но и других французов. К примеру, в октябре 2020 года школьник убил учителя за то, что тот демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Власти стран Европы не только не мешают провокациям, но и защищают провокаторов. Французский президент Эммануэль Макрон, например, разрешил делать видеопроекции карикатур на стенах зданий администраций, и после этого на некоторых французских административных зданиях они действительно появились. В другой раз он заявил, что в стране существует "свобода богохульствовать".

Точно так же действует руководство Дании. В 2015 году Шведский карикатурист Ларс Вилкс, изображавший пророка Мухаммеда, получил премию за мужество от Датского общества свободы печати.

Дурной пример заразителен. Власти Швеции тоже решили поощрять исламофобию. 28 июня 2023 года на площади в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран. Шведская полиция дала официальное разрешение на провокацию, а премьер-министр Ульф Кристерссон поддержал полицию. Он заявил, что сожжение Корана хоть и неуместно, но законно.

Легализация сожжения священных книг - это новый уровень религиозной нетерпимости и исламофобии в Европе. В погоне за демократией Франция, Швеция и другие страны растаптывают в грязь свои же принципы. Ведь свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Но видно, что свобода ЛГБТ-сообщества и атеистов на шкале Европейского права стоит выше, чем свобода мусульман и даже христиан.

В долгосрочной перспективе поддержка антиисламских провокаций ухудшит отношения Евросоюза со странами Азии, Ближнего Востока и Африки. В краткосрочной перспективе для Швеции, как минимум, вырастут критерии вступления в НАТО, поскольку для Эрдогана исламский фактор не менее важен, чем Рабочая партия Курдистана. Пускать в НАТО страну с растущей исламофобией турецкий президент, который позиционирует себя как защитника ислама, едва ли согласится.