Эрдоган пообещал жестко отреагировать на сожжение Корана в Швеции

Опубликовано: 17:58, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Реакция Турции на сожжение Корана в шведской столице будет предельно жесткой, сообщил президент страны. Он подчеркнул, что такого рода акции оскорбляют мусульман.

Турция жестко отреагирует на акцию сожжения Корана в Стокгольме Такое заявление сделал в четверг президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Реакция Турции будет предельно жесткой вплоть до демонстрации решимости к борьбе с исламофобией и проявлениями терроризма"

– сказал президент Турции

По словам главы государства, этот инцидент оскорбляет мусульман.

"Оскорбление убеждений мусульман не имеет ничего общего со свободой выражения. Мы рано или поздно заставим определенные круги на Западе признать этот факт"

– заявил Эрдоган.

Накануне глава Минюста Турции сообщил, что этот инцидент затруднит для Швеции ее сближение с НАТО. Йылмаз Тунч также осудил позицию шведской полиции, допустившей сожжение Корана.