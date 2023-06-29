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Турция не пустит Швецию в НАТО из-за акции по сожжению Корана в Стокгольме. Ранее полиция столицы Швеции одобрила проведение данной акции в день празднования Курбан-байрама.

Швеция своим бездействием в отношении антирелигиозных акций заставляет Турцию не пускать ее в НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на источники из Анкары.

Там напомнили, что вопрос членства Стокгольма в НАТО все еще заморожен, при этом сдвиги в этом направлении могут произойти 6 июля в Брюсселе.

Тем не менее, по словам собеседника, встреч в столице Бельгии может и не состояться после антирелигиозной акции в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама. Он добавил, что данная акция оскорбила Турцию.

Когда Турция впустит Швецию в НАТО?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что для Турции главным в вопросе членства Швеции в НАТО является выполнение Стокгольмом взятых на себя обязательств.

"Акции сожжения Корана стали, фактически, фоном для процесса вступления Швеции в НАТО – без препятствий или с препятствиями в виде требований Турции. Скорее всего, эти акции уже не будут иметь какого-то решающего значения, поскольку для Анкары прежде всего важно, выполнит ли Швеция те положения, которые были согласованы в Мадриде", - сказал он.

"Швеция должна прекратить поддержку террористических группировок и выдать Турции лиц, которые подозреваются в террористической антиправительственной деятельности на территории Турции или против Турции. Именно это имеет основополагающее значение. Сожжение Корана создает дополнительный негативный фон, однако, если Швеция сделает, что должна, такие акции не будут мешать вступлению этой страны в НАТО", - ожидает Кирилл Семенов.

Почему в Швеции жгут Коран?

Эксперт РСМД отметил, что провокационные акции вряд ли спускаются в Швеции "сверху". "Здесь скорее те или иные представители шведского гражданского общества недовольны, что Швеция готова идти на уступки Турции, и в ответ на это они предпринимают такие действия. Конечно, это связано с процессом присоединения Швеции к НАТО и теми условиями, которые ставит Турция. Некоторые там считают, что для такой "продвинутой" и "развитой" страны, как Швеция, далекая исламская Турция не может выдвигать условия – и потому сжигают Коран, чтобы продвинуть свою мысль", - пояснил он.

"Они считают Швецию страной гораздо выше, чем Турция, где правит президент Реджеп Тайип Эрдоган, еще и выдвигающий условия шведам для членства в НАТО. Это порождает в шведском обществе серьезные негативные всплески, и они в том числе проявляются в росте исламофобии", - заключил Кирилл Семенов.