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Разрешение на сожжение Корана развязало руки фанатикам в Швеции

Разрешение на сожжение Корана развязало руки фанатикам в Швеции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Швеции одобрили акцию по сожжению Корана у мечети в Стокгольме. Премьер страны назвал акцию неуместной, но законной. Решение было принято на фоне праздника Курбан-байрама.

Шведская полиция одобрила проведение акции с сожжением Корана в Стокгольме, первые случаи сожжения священной книги произошли у главной мечети города, пишут местные СМИ.

Глава правительства Швеции Ульф Яльмар Кристерссон считает, что разрешение полицией провести акцию по сожжению Корана является неуместным, но законным.

Стоит отметить, что уже провокационные действия совершил выходец из Ирака, который поджег писание у стен мечети в Стокгольме. При этом фанатика сопровождала полиция.

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