Папа Римский: испытываю отвращение к сожжению Корана в Стокгольме

Папа Римский Франциск прокомментировал изданию Al Ittihad инцидент, связанный с сожжением Корана в Стокгольме. Он заявил, что возмущен проведением данной акции в день празднования Курбан-байрама.
Франциск подчеркнул, что к подобным акциям испытывает отвращение. Он напомнил, что к любому священному писанию стоит относиться с почтением из уважения к религиозным людям.
"Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других"
- Папа Римский Франциск
Сожжение Корана в Швеции
Напомним, власти Швеции одобрили проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама. Это вызвало негодование среди жителей стран Ближнего Востока и Африки, а лидеры этих государств осудили данную акцию.
Владимир Путин, находясь в Дербенте в этот день, напомнил, что в России подобные действия караются уголовной ответственностью. Он добавил, что неуважение религиозных чувств людей – преступление.