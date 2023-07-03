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Папа Римский: испытываю отвращение к сожжению Корана в Стокгольме

Папа Римский: испытываю отвращение к сожжению Корана в Стокгольме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Папа Римский Франциск осудил акцию по сожжению Корана в Швеции и заявил, что испытывает отвращение к подобным действиям. Акция состоялась 28 июня в день празднования Курбан-байрама.

Папа Римский Франциск прокомментировал изданию Al Ittihad инцидент, связанный с сожжением Корана в Стокгольме. Он заявил, что возмущен проведением данной акции в день празднования Курбан-байрама.

Франциск подчеркнул, что к подобным акциям испытывает отвращение. Он напомнил, что к любому священному писанию стоит относиться с почтением из уважения к религиозным людям.

"Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других"

- Папа Римский Франциск

Сожжение Корана в Швеции

Напомним, власти Швеции одобрили проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама. Это вызвало негодование среди жителей стран Ближнего Востока и Африки, а лидеры этих государств осудили данную акцию.

Владимир Путин, находясь в Дербенте в этот день, напомнил, что в России подобные действия караются уголовной ответственностью. Он добавил, что неуважение религиозных чувств людей – преступление.

Путин: неуважение к Корану в России - преступление

Путин: неуважение к Корану в России - преступление

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