Папа Римский: испытываю отвращение к сожжению Корана в Стокгольме

Опубликовано: 11:46, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Папа Римский Франциск осудил акцию по сожжению Корана в Швеции и заявил, что испытывает отвращение к подобным действиям. Акция состоялась 28 июня в день празднования Курбан-байрама.

Папа Римский Франциск прокомментировал изданию Al Ittihad инцидент, связанный с сожжением Корана в Стокгольме. Он заявил, что возмущен проведением данной акции в день празднования Курбан-байрама.

Франциск подчеркнул, что к подобным акциям испытывает отвращение. Он напомнил, что к любому священному писанию стоит относиться с почтением из уважения к религиозным людям.

"Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других"

- Папа Римский Франциск

Сожжение Корана в Швеции

Напомним, власти Швеции одобрили проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама. Это вызвало негодование среди жителей стран Ближнего Востока и Африки, а лидеры этих государств осудили данную акцию.

Владимир Путин, находясь в Дербенте в этот день, напомнил, что в России подобные действия караются уголовной ответственностью. Он добавил, что неуважение религиозных чувств людей – преступление.