Курбан-байрам 2023: какого числа и что за праздник? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения - один из ключевых для мусульман праздников. Верующие вспоминают пророка Ибрагима, который справился с испытанием веры, согласившись принести в жертву своего сына. В 2023 году Курбан-байрам отмечается 28 июня.

Праздник Ид аль-Адха, или же Курбан-байрам, - это один из главных праздников в исламе. В праздник жертвоприношения, который имеет богатую историю, мусульмане всего мира проявляют покорность Всевышнему.

Верующие в дни праздника посещают мечети, раздают милостыню нуждающимся, совершают обряд жертвоприношения и навещают своих родных и близких. Праздник Ид аль-Адха напоминает всем представителям ислама о преданности человека Создателю и о его милосердии.

Когда Курбан-байрам в 2023 году?

Праздник жертвоприношения отмечается на десятый день исламского календаря Зуль-Хиджа, спустя 70 дней после празднования Ураза-байрама. Оба праздника не имеют постоянной даты, так как исламский лунный календарь на 10 или 11 дней короче григорианского, а сутки начинаются с заходом солнца.

В 2023 году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 28 июня.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курбан-байрам длится несколько дней подряд. Так, в российских регионах, где большинство населения - приверженцы ислама, праздник будет отмечаться два или три дня, а значит начало праздника придется на 28 июня, конец - на 30 июня.

История праздника

Курбан-байрам в переводе с тюркского, а Ид аль-Адха - с арабского, означает праздник жертвоприношения. Название берет свое начало с истории о пророке Ибрагиме (Авраам), которому Всевышний послал испытание – принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Ибрагим согласился на такой поступок, как и сам Исмаил, который воспринял это как должное.

"Если таково повеление, я согласен быть жертвой ради Аллаха", - сказал старший сын Ибрагима.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В самый последний момент Всевышний заменил жертву на ягненка и, приняв его, даровал жизнь Исмаилу. Это было испытание веры, с которым Ибрагим справился. Сама же история рассказывается в 37 суре Корана.

С тех пор мусульмане всего мира вспоминают милость Аллаха, а также преданность Ибрагима и Исмаила Всевышнему.

Курбан-байрам: традиции и обычаи

Курбан-байрам - один из главных мусульманских праздников. Верующие к нему готовятся заранее, причем очень тщательно. В доме в дни празднования обязательно должен быть наведен порядок.

Чистоте в жилище должен соответствовать внешний и внутренний облик мусульманина. Строго запрещено встречать Курбан-байрам в грязной и неопрятной одежде. Верующему нельзя в эти дни ссориться с родными и близкими, проявляться скупость, совершать необдуманные и плохие деяния, употреблять спиртные напитки и курить. Кроме того, не стоит заниматься физическим трудом – уборкой, стиркой и другими бытовыми делами.

Празднуется Курбан-байрам с раннего утра. Для совершения праздничной молитвы мусульманину нужно совершить полное омовение и надеть новую или чистую одежду. Затем идет чтение Корана и слушание проповеди, в которой рассказывается о значении праздника для верующих. После наступает обряд жертвоприношения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в дни праздника Ид аль-Адха принято угощать всех нуждающихся, совершать визиты к своим родным и близким, самим встречать гостей. Также следует посещать кладбища и молиться за покинувших этот мир.

Стоит добавить, что мусульмане соблюдают пост в первые 9 дней месяца Зуль-Хиджа. Особенно важным является пост в день Арафат (9-й день месяца), его совершение приближает верующего к Аллаху. В этом году день Арафат выпадает на 27 июня.

Поздравления

Мусульмане после совершения праздничного намаза говорят друг другу "Ид Мубарак!", что означает "Благословенного праздника", или "Да будет благословенен ваш праздник".

Затем обычно желают друг другу что-то личное, что важно именно для него.