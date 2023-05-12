Зуль-каада - что это?

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Приближается мусульманский месяц Зуль-каада. По-другому его еще называют Месяцем оседлости, так как именно в это время арабские племена завершали кочевание.

Месяц Зуль-каада идет в исламском лунном календаре одиннадцатым, после месяца Шавваль, а за ним последует Зуль-хиджа. Каждый месяц мусульманского календаря имеет свои особенности, достоинства и свою ценность. Чем же значим для мусульман "оседлый" месяц?

Зуль-каада - какой это месяц

Месяц Зуль-каада – одиннадцатый месяц в исламском календаре, следующий после месяца Шавваль. Название происходит от арабского слова, которое означает "оседлый". Именно в дни этого месяца арабские племена завершали кочевание, оставаясь на определенном месте и ведя оседлый образ жизни. Месяц Зуль-каада - один из четырех запретных месяцев в исламе.

В Месяц оседлости также, еще в доисламские времена, запрещались войны,походы и охота вокруг Каабы. Причина связана с тем, что за ним следует паломничество в Мекку. Поэтому Всевышний запретил конфликты в этот месяц, чтобы верующие не сталкивались с трудностями при совершении хаджа.

В этом году месяц Зуль-каада начнется 21 мая и завершится 19 июня наступлением месяца Зуль-хиджа, на который выпадает совершение мусульманами большого хаджа и праздник Курбан-байрам.

Что делать в месяц Зуль-каада

В месяц Зуль-каада следует быть особенно внимательным и оберегать себя и других от скверного, поскольку совершение грехов в дни этого месяца карается тяжкими последствиями для верующего, причем тяжесть возрастает в многократном размере. Неправильные действия, совершенные в запретные четыре месяца, превышают грехи, которые были допущены в другие восемь месяцев календаря.

"Не причиняйте же в них (в запретные месяцы) зла самим себе (посягая на их запретность и совершая грехи) (так как это еще более греховнее, чем в другие месяцы)"

- сура Ат-Тауба, 36

Поэтому благодеяния и положительные поступки в месяц Зуль-каада принесут большую пользу верующему человеку. Лучшим поклонением в эти дни, помимо обязательных молитв и чтения книг, считается пост, не отличающийся от поста в месяц Рамадан.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Зуль-каада имеет и символическое значение. Именно в этот месяц пророк Мухаммед заключил с мекканским племенем курайшитами перемирие, вошедшее в историю как Худайбийское соглашение. Договор имел важное значение для мусульман – он позволил представителям ислама, которые находились в Мекке, публично исповедовать свою религию. Кроме того, он дал мусульманам возможность тесно общаться с жителями Мекки и прекратил постоянную борьбу между сторонами.

Запретные месяцы в исламе

В исламе, помимо месяца Зуль-каада, в число запретных входят месяцы Зуль-хиджа, Мухаррам и Раджаб, которые также считаются священными. В эти месяцы запрещались военные конфликты, чтобы обезопасить прибывавших к Каабе верующих.

"Воистину, число месяцев у Аллаха - двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца (Зуль-каада, зуль-хиджжа, мухаррам и раджаб) из них - запретные"

Сура Ат-Тауба, 36