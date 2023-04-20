Пост в месяц шавваль 2023: когда и как держать

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе следующего за Рамаданом месяца Шавваль, первый день которого приходится на праздник Ураза-байрам, верующие держат маленький, но очень важный пост. Зачем и как мусульманам нужно поститься в месяц Шавваль?

После священного месяца Рамадан по исламскому календарю идет месяц Шавваль, во время которого по желанию можно держать еще один - небольшой пост. Он длится всего шесть дней и может быть разбит на части. Однако пост в месяц Шавваль также очень важен для верующих.

Начало и конец поста в месяц шавваль

Пост в месяц Шавваль длится 6 дней, причем его можно держать в любые дни этого месяца, за исключением первого, когда отмечается Ид аль-Фитр. Верующие могут начать поститься как на следующий день после праздника, так и через несколько дней.

Пост в месяц Шавваль - добровольный и необязательный, его соблюдение строго не регламентируется. Однако тому, кто будет его соблюдать, будут даны большие награды. Поэтому Шавваль еще называют месяцем вознаграждения, так как за эти 6 дней Всевышний вознаграждает верующего.

Пророк Мухаммед говорил о значении поста в месяц Шавваль так:

"Тот, кто постится в Рамадан и вслед за ним соблюдает пост шесть дней Шавваля, равен тому, кто постился на протяжении всей жизни"

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В месяц Шавваль мусульманин может восполнить те посты, который он пропустил в Рамадан. При этом сначала он должен будет восполнить обязательные дни Рамадана, а уже потом приступить к шестидневному посту. Это указание на то, что после Рамадана нельзя снова начинать совершать грехи.

Впрочем, дозволено сделать и наоборот: мусульманин может сначала продержать шесть дней поста в месяц Шавваль, а затем восполнить пропущенные дни Рамадана в течение всего года - до наступления нового месяца Рамадан.

В 2023 году месяц Шавваль начинается 21 апреля и заканчивается 20 мая. Затем наступит следующий месяц по исламскому календарю - Зуль-каада, или Месяц оседлости.

Как держать пост в месяц Шавваль

Мусульманину не обязательно поститься в месяц Шавваль шесть дней подряд. В какие именно дни поститься, верующий решает сам. Главное, чтобы он держал этот пост именно в месяц Шавваль, и именно шесть дней.

Пост в месяц Шавваль держат как и в месяц Рамадан - с раннего утра, то есть сухура, до вечера - ифтара. Питаться в дни поста следует так же, как и 30 дней уразы. То же самое относится к поведению: все поступки, нарушающие Рамадан, нарушат и пост в Шавваль.

"Пост месяца Рамадана зачитывается в десятикратном размере, а пост шести дней как два месяца, и все это вместе - один год поста"

— пророк Мухаммед